Погода на 13 февраля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Также будет идти дождь. Утром температура воздуха +6°. К обеду столбики термометра будут показываться до +9°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 13 февраля:
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