Погода на 13 февраля: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Также будет идти дождь. Утром температура воздуха +6°. К обеду столбики термометра будут показываться до +9°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 13 февраля:

Если ночь ясная, то погода будет солнечной.

Круги вокруг солнца – будет хороший урожай.

Будет похолодание, если воробьи утепляют свои гнезда.

Плохо горят дрова – до потепления.

Слышны громкие крики ворон — ждите снегопада.

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