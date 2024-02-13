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Погода на 13 февраля: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 13 февраля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Также будет идти дождь. Утром температура воздуха +6°. К обеду столбики термометра будут показываться до +9°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 13 февраля: 

  • Если ночь ясная, то погода будет солнечной.
  • Круги вокруг солнца – будет хороший урожай.
  • Будет похолодание, если воробьи утепляют свои гнезда.
  • Плохо горят дрова – до потепления.
  • Слышны громкие крики ворон — ждите снегопада.

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