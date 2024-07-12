Погода на 12 июля: в Днепре будет ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +26°. До обеда столбики термометра будут показываться до +35°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Это первый большой выигрыш мужчины за 12 лет игры.

Адская жара еще долго будет в Украине.

Кабмин внес в список крупной приватизации Демуринский ГОК на Днепропетровщине.

Сегодня света будет мало, вечером – еще меньше.

На Днепропетровщине приватизируют крупный ГОК, добывающий титан Кабмин внес в список крупной приватизации Демуринский ГОК на Днепропетровщине. 4 просмотров