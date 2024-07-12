Погода на 12 июля: в Днепре будет ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +26°. До обеда столбики термометра будут показываться до +35°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
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