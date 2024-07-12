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Погода на 12 июля: в Днепре будет ясно и без осадков

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 12 июля: в Днепре будет ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +26°. До обеда столбики термометра будут показываться до +35°. Скорость ветра до 4 метров в секунду. 

Народные приметы на 12 июля: 

  • Богатая роса утром означает солнечный день.
  • Кукание кукушки предполагает длительное лето и позднее начало зимы.
  • Начало опадания листьев с деревьев — приближение осени.
  • Если в полях выросло много осота — зима будет морозной.
  • На реке среди дня закрылись кувшинки — скоро пойдет дождь.

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