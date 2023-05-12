Погода на 12 мая: в Днепре будет ясно и тепло

Согласно прогнозам синоптиков, утром и вечером в Днепре будет ясно, днем ожидается облачность. Без осадков! Утром температура воздуха +7°С. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Захватите с собой зонт!

Зонт сегодня не понадобится!

Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29 Правительство Польши передало Украине 14 единиц истребителей МиГ-29. просмотров

Огонь уничтожил легковой автомобиль: в Днепропетровской области произошел пожар 11 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что вблизи поселка городского типа Железнодорожное Петропавловской поселковой территориальной общины Синельниковского района, горит легковой автомобиль. просмотров

Войска РФ атаковали Никополь с беспилотника и артиллерии В четверг, 11 мая, российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области с беспилотника и артиллерии. просмотров

Рф совершила более 30 атак в Донецкой области: ситуация на фронте сегодня 11 мая РФ совершила более 30 атак в Донецкой области, а украинские военные уничтожили склад горюче-смазочных материалов и средство противовоздушной обороны врага. 0 просмотров

12 чрезвычайников тушили пожар в Павлограде: пострадала женщина Сегодня в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на улице Соборного города Павлоград. просмотров

Днепр в 1960-х: набережная без шара и исчезнувший дом на Театральном бульваре (ФОТО) Днепр меняется с каждым годом все больше и больше. Появляются новые бульвары, скверы, здания и торговые центры. Как раньше выглядел наш город теперь можно увидеть только на фото. просмотров