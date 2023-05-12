Погода на 12 мая: в Днепре будет ясно и тепло

Согласно прогнозам синоптиков, утром и вечером в Днепре будет ясно, днем ожидается облачность. Без осадков! Утром температура воздуха +7°С. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 12 мая:
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