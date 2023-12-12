Погода на 12 декабря: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет укрыто там. Небольшой дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Утром температура воздуха +1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 12 декабря:
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