Погода на 12 декабря: в Днепре ожидается мелкий дождь

Обязательно захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет укрыто там. Небольшой дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Утром температура воздуха +1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 12 декабря:

Заря красная — быть декабрю ясным.

Метель — еще неделю будет такая же погода.

Много снега — следующий год будет урожайным.

Нет снега — в ближайшие семь дней будут сильные морозы;

Звезды яркие — к морозу, тусклые — к теплу.

До Парамона не выпал снег — зима будет очень теплой и без снежного покрова.

Снежинки и снежные хлопья крупные — будет потепление.

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