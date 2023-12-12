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Погода на 12 декабря: в Днепре ожидается мелкий дождь

Сегодня 06:15
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Обязательно захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 12 декабря: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет укрыто там. Небольшой дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Утром температура воздуха +1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 12 декабря: 

  • Заря красная — быть декабрю ясным.
  • Метель — еще неделю будет такая же погода.
  • Много снега — следующий год будет урожайным.
  • Нет снега — в ближайшие семь дней будут сильные морозы;
  • Звезды яркие — к морозу, тусклые — к теплу.
  • До Парамона не выпал снег — зима будет очень теплой и без снежного покрова.
  • Снежинки и снежные хлопья крупные — будет потепление.

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