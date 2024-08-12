Погода на 12 августа: в Днепре будет облачно с прояснениями

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода ожидается в Днепре утром и вечером, днем ​​небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 12 августа:

Если погода ветряная и дождливая, то дожди будут идти ещё долго.

Если на Силу прохладно, то осадков в ближайшее время не будет.

Если душно и насекомые кусаются, то скоро пойдет дождь.

Звезды сильно мерцают перед рассветом – к обильным осадкам.

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