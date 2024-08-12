Погода на 12 августа: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода ожидается в Днепре утром и вечером, днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 12 августа:
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