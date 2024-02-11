Погода на 11 февраля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Ночью возможен мелкий дождь, который к утру должен закончиться. Дальше весь день, вероятно, пройдет без осадков. Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 11 февраля:
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Захватите с собой зонт!
Захватите с собой зонт!
Захватите с собой зонт!
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