Погода на 11 февраля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Ночью возможен мелкий дождь, который к утру должен закончиться. Дальше весь день, вероятно, пройдет без осадков. Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 11 февраля:

Облака плывут против ветра — к снегопаду.

Зимний туман стелется по земле — к оттепели.

Лес гудит и шумит – ждите оттепели.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: