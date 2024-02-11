Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 11 февраля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Сегодня 06:15
просмотров

Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 11 февраля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Ночью возможен мелкий дождь, который к утру должен закончиться. Дальше весь день, вероятно, пройдет без осадков. Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 11 февраля: 

  • Облака плывут против ветра — к снегопаду.
  • Зимний туман стелется по земле — к оттепели.
  • Лес гудит и шумит – ждите оттепели.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 11 февраля: в Днепре ожидается мелкий дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 11 февраля: в Днепре ожидается мелкий дождьРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Погода на 10 февраля: в Днепре ожидается мокрый снег
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 10 февраля: в Днепре ожидается мокрый снег

Захватите с собой зонт!

Погода на 9 февраля: в Днепре ожидается и снег, и дождь
Новости Днепра
09.02.2024 06:15
Погода на 9 февраля: в Днепре ожидается и снег, и дождь

Захватите с собой зонт!

Погода на 8 февраля: в Днепре ожидается мелкий дождь
Новости Днепра
08.02.2024 06:15
Погода на 8 февраля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Захватите с собой зонт!

Погода на 7 февраля: в Днепре будет пасмурно
Новости Днепра
07.02.2024 06:15
Погода на 7 февраля: в Днепре будет пасмурно

Хорошего дня, друзья!

Последние новости

Сегодня враг атаковал Никопольщину из артиллерии и запускал дроны
Сегодня враг атаковал Никопольщину из артиллерии и запускал дроны

Враг сегодня снова атаковал Никопольские общины.

Вчера 19:29
2
просмотров
В Днепре столкнулись Volkswagen и Audi: в ДТП пострадали два человека
В Днепре столкнулись Volkswagen и Audi: в ДТП пострадали два человека

Сегодня в Днепре на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Подолинского произошло ДТП.

Вчера 18:29
4
просмотров
На Бахмутском направлении погиб воин из Днепропетровcкой области Александр Сагайдак
На Бахмутском направлении погиб воин из Днепропетровcкой области Александр Сагайдак

В боях за Украину погиб Герой из Зеленодольска Днепропетровской области Александр Сагайдак.

Вчера 17:45
4
просмотров
В Никополе задержан мужчина, который вырезал кабели и оставлял горожан без интернета
В Никополе задержан мужчина, который вырезал кабели и оставлял горожан без интернета

В Никополе задержали вора интернет-кабелей.

Вчера 16:43
2
просмотров
В Днепре подвыпивший мужчина устроил стрельбу на предприятии
В Днепре подвыпивший мужчина устроил стрельбу на предприятии

В Днепре мужчина устроил стрельбу на одном из предприятий в Самарском районе.

Вчера 15:52
3
просмотров
В Днепропетровской области 43-летнего мужчину забили до смерти: подозреваемого задержали
В Днепропетровской области 43-летнего мужчину забили до смерти: подозреваемого задержали

В городе Павлоград Днепропетровской области нападающий забил насмерть 43-летнего мужчину.

Вчера 14:54
2
просмотров
В Днепропетровской области полиция задержала 53-летнюю женщину за сбыт метадона
В Днепропетровской области полиция задержала 53-летнюю женщину за сбыт метадона

Полиция задержала ранее судимую 53-летнюю женщину за сбыт метадона.

Вчера 13:12
3
просмотров
В Днепре на улице Спартака в квартире загорелся электросчетчик
В Днепре на улице Спартака в квартире загорелся электросчетчик

Сегодня в 4 часа утра к спасателям поступило сообщение о пожаре в Днепре на улице Спартака.

Вчера 12:03
6
просмотров
В Днепре на улице Передовая нетрезвый водитель протаранил 4 припаркованных автомобиля
В Днепре на улице Передовая нетрезвый водитель протаранил 4 припаркованных автомобиля

Сегодня ночью на улице Передовая произошло ДТП.

Вчера 11:07
4
просмотров
Смертельное ДТП в Днепровском районе: водитель легковушки «ВАЗ» не справился с управлением
Смертельное ДТП в Днепровском районе: водитель легковушки «ВАЗ» не справился с управлением

Сегодня на улице Центральная села Бабайковка Царичанского поселкового территориального общества Днепровского района произошло смертельное ДТП.

Вчера 10:14
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх