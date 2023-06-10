Погода на 10 июня: в Днепре будет пасмурно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 10 июня:
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«Укрзалізниця» добавляет новые остановки к существующим маршрутам поездов. Изменения коснулись девяти рейсов. Среди них – поезда, курсирующие через Днепр.
Враг за день трижды обстрелял Никопольский район.
На Луганском направлении оборвалась жизнь воина из Днепропетровской области Александра Мартыненка.
Во время обстрела Умани россияне попали в абсолютно гражданские объекты: в пустой цех сельскохозяйственного предприятия и автомойку.
На востоке продолжаются тяжелые бои. За сутки в Луганской и Донецкой областях произошло 27 боевых столкновений между украинскими и российскими военными.
Мужчина завладел средствами по крайней мере 14 человек из разных регионов страны. Окончательное количество потерпевших будет установлено в ходе расследования.
Важная информация!
Несколько дней назад украинская сборная получила нового наставника – им стал бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Ребров. А уже 12 июня нашу сборную ждет игра с национальной командой Германии. Поединок пройдет в Бремене. Начало матча в 19:00.
Сегодня, 9 июня, в 14:36 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Степной в селе Новоукраинка 69-летний мужчина упал в заброшенный колодец.
На Победе можно полюбоваться маленькими птенцами.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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