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Погода на 10 июня: в Днепре будет пасмурно

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 10 июня: в Днепре будет пасмурно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 10 июня:

  • Жаркая погода в этот день говорит о теплом декабре.
  • Если безветренный день — жди хорошего урожая.
  • Если над лесом синеет воздух, то будет тепло.
  • Много муравьев на муравейнике — к хорошей погоде.
  • Пчелы летают роем и гудят — погода будет хорошей.

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