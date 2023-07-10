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Погода на 10 июля: в Днепре облачно, возможен дождь

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 10 июля: в Днепре облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре с самого утра обещает быть ясным, а вечером погода может измениться и стать облачной. Утро и день без осадков. Вечером возможен дождь с грозой. Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 10 июля: 

  • Если идет сильный ливень и гроза, то холодная и сырая погода будет до бабьего лета.
  • Солнечный день предсказывает теплую погоду следующие 7 недель.
  • Капли сока на щавеле свидетельствуют о дождливой погоде следующие несколько дней.

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