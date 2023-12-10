Погода на 10 декабря: в Днепре ожидается снег

Сегодня днепрян ждет настоящая зима!

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Также будет идти снег. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 10 декабря:

Если небо ясное и безоблачное, то быть морозу.

Если птицы в небе беспорядочно летают, то быть снегопаду.

Яркие звезды — похолодает, тусклые — потеплеет.

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