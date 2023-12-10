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Погода на 10 декабря: в Днепре ожидается снег

Сегодня 06:15
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Сегодня днепрян ждет настоящая зима!

Новости Днепра про Погода на 10 декабря: в Днепре ожидается снег

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Также будет идти снег. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 10 декабря: 

  • Если небо ясное и безоблачное, то быть морозу.
  • Если птицы в небе беспорядочно летают, то быть снегопаду.
  • Яркие звезды — похолодает, тусклые — потеплеет.

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