Погода на 10 декабря: в Днепре ожидается снег

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Также будет идти снег. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 10 декабря:
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