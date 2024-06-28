Подводный охотник с Днепропетровщины заплатит более 127 тысяч штрафа за ночную рыбалку

За 6 карасей, которых водолаз из Терновки загарпунил на разлив реки Самара заплатит немалый штраф — таков приговор Павлоградского районного суда.
В апреле 2024 человек пришел, чтобы порыбачить на реке Самара ночью довольно необычным способом. Надев гидрокостюм, маску для ныряния с дыхательной трубкой, варежки, имея при себе подводное ружье с гарпуном, нырнул в указанный водоем, после чего подсвечивая себе фонарем стал производить незаконный лов рыбы и раков указанным способом.
Мужчина поймал щуку – 2 штуки, линь – 1 штука, карась – 6 штук, раки – 33 штуки. Таким образом, он нанес ущерб на 127 тысяч гривен. В судебном заседании обвиняемый вину в предъявленном обвинении признал.
Суд постановил: признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 249 УК Украины и назначить и назначить ему наказание в виде пробационного надзора сроком 1 (один) год.
Взыскать в пользу Богдановского сельского совета Днепропетровской области в счет возмещения материального ущерба в сумме 127 976 грн.
Взыскать в пользу государства документально подтвержденные процессуальные расходы по привлечению экспертов в сумме 3029,12.
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