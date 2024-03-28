По улицам Днепра носился мотоцикл, который разыскивает Интерпол

У водителя изъяли транспортное средство.

Вчера, 27 марта, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого патрульные заметили водителя мотоцикла Yamaha RM17, который нарушал правила дорожного движения. Его остановили.

Во время общения с водителем и проверки транспортного средства полицейские выяснили, что номерной знак двухколесного ему не принадлежит. Инспекторы также проверили VIN-код транспортного средства. Выяснилось, что указанный мотоцикл находится в розыске Интерполом как похищенный.

Об этом сообщили в патрульной полиции.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла указанное транспортное средство.

Напомним, ранее мы писали, что житель Днепра хранил дома боеприпасы и наркотики: его задержали.

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