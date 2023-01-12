По колено на середине Днепра: на Победе снова обмелела река (ФОТО)

Днепр снова сильно обмелел. Об этом сообщает Dnepr.info.
В прошлом году такое происходило трижды. В этом году это произошло впервые. В этот раз вода отошла от берега на несколько метров. Местами реку даже можно перейти вброд.
Сильнее сего это бросается в глаза в районе Косы на ж/м Победа-6. Здесь на середине Днепра воды по колено.
Скорее всего такое падение уровня воды связано с гидротехническими работами и воду «спускают» специально.
Вот так выглядит река на Косе на Победе.
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