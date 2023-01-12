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По колено на середине Днепра: на Победе снова обмелела река (ФОТО)

Сегодня 15:17
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В Днепре снова снизился уровень воды.
Новости Днепра про По колено на середине Днепра: на Победе снова обмелела река (ФОТО)

фото: dnepr.info

Днепр снова сильно обмелел. Об этом сообщает Dnepr.info.

В прошлом году такое происходило трижды. В этом году это произошло впервые. В этот раз вода отошла от берега на несколько метров. Местами реку даже можно перейти вброд.

Сильнее сего это бросается в глаза в районе Косы на ж/м Победа-6. Здесь на середине Днепра воды по колено.

Скорее всего такое падение уровня воды связано с гидротехническими работами и воду «спускают» специально.

 Вот так выглядит река на Косе на Победе.

Новости Днепра про По колено на середине Днепра: на Победе снова обмелела река (ФОТО)

Новости Днепра про По колено на середине Днепра: на Победе снова обмелела река (ФОТО)

Новости Днепра про По колено на середине Днепра: на Победе снова обмелела река (ФОТО)

Новости Днепра про По колено на середине Днепра: на Победе снова обмелела река (ФОТО)

 

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Новости Днепра про По колено на середине Днепра: на Победе снова обмелела река (ФОТО)Українська Новости Днепра про По колено на середине Днепра: на Победе снова обмелела река (ФОТО)Русский

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