Пассажирам маршрутки пришлось ехать из Днепра в Кривой Рог на табуретке

О неприятном опыте днепряне рассказали в сообщении на сайте с отзывами.
По словам пассажиров, 20 сентября они заказали место в автобусе Днепр – Одесса. Билет в Кривой Рог стоил 250 гривен. Впрочем, перед самой отправкой оказалось, что ехать придется сидя на табуретке, потому что мест на всех не хватает.
Два часа пассажиры проехали на табуретках. Днепряне утверждают, что на их места посадили людей, которые не покупали билет, а сели в салон по дороге.
Кроме этого, по словам днепрян, водитель во время поездки курит и не учитывает комфорт пассажиров.
На наши вопросы один ответ: Приватбанк тупит. Тупит здесь только перевозчик и водитель. Не рекомендую этого перевозчика, никогда и некому, – пишут возмущенные пассажиры.
Что интересно, это уже не первая подобная жалоба. Также пассажиры отметили, что табуретки водитель возит с собой постоянно.
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