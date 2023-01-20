Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 20 января

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

В наш город пришло потепление.

Об этом сообщает "Днепр Инфо" со ссылкой на Патрульную полицию…

За последние несколько месяцев самый популярный вид недвижимости в Днепре…

В наш город идет потепление.

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