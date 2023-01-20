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Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 20 января

Сегодня 06:15
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В наш город пришло потепление.

Новости Днепра про Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 20 января

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 20 января:

  • Туман над водоемом – к большому урожаю пшеницы.
  • Если на Ивана метель метет – жди ее и на Масленицу тоже.
  • Полная луна в Иванов день – половодная весна.
  • Яркое солнце в полдень предвещает раннюю весну.

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Новости Днепра про Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 20 январяУкраїнська Новости Днепра про Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 20 январяРусский

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