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Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 19 февраля

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 19 февраля

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 19 февраля:

  • Морозы стали сильнее — весна будет бурная.
  • Птицы на верхушках деревьев собрались — к теплу.
  • Если собака прячет морду в лапах — будет похолодание.
  • Чем холоднее сегодня, тем теплее будет март.

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Новости Днепра про Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 19 февраляУкраїнська Новости Днепра про Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 19 февраляРусский

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