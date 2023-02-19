Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 19 февраля

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

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