Пасмурно, но очень тепло: погода в Днепре на 24 марта

Согласно прогнозам синоптиков, начиная с раннего утра до позднего вечера, небо в Днепре будет покрыто облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Накануне во Львове было проведено заседание руководства Палат Конгресса регионов…

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

Пытался доплыть до Румынии: на Закарпатье утонул нарушитель границы Пограничники нашли тело жителя Буковины, пытавшегося незаконно пересечь границу через реку Тиса в Румынию. Вместе с ним нашли завернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительское удостоверение. просмотров

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