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Пасмурно, но очень тепло: погода в Днепре на 24 марта

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Пасмурно, но очень тепло: погода в Днепре на 24 марта

Согласно прогнозам синоптиков, начиная с раннего утра до позднего вечера, небо в Днепре будет покрыто облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 24 марта:

  • Дружный прилет птиц – к холодам и ненастью.
  • Журавли близко к земле летят – жди непогоду.
  • Иней на ветках сулит хорошую и теплую погоду.
  • Много мышей в поле – к неурожайному году.
  • Вороны на земле – к морозу, на верхушке дерева – к теплу.
  • Лебеди плавают в пруду – к солнечным и теплым денькам.
  • Месяц рогами вниз – к теплу и хорошему урожаю.

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Новости Днепра про Пасмурно, но очень тепло: погода в Днепре на 24 мартаУкраїнська Новости Днепра про Пасмурно, но очень тепло: погода в Днепре на 24 мартаРусский

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