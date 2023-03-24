Пасмурно, но очень тепло: погода в Днепре на 24 марта

Согласно прогнозам синоптиков, начиная с раннего утра до позднего вечера, небо в Днепре будет покрыто облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 24 марта:
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