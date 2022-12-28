Ожидаем «мопеды»: Лукашук предупредил днепрян об опасности

По его словам, около 19:40 в сторону Днепропетровщины вылетели вражеские дроны. Он призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.
“Несмотря на то, что день в области прошел спокойно и без обстрелов, прошу вас реагировать на сигнал воздушной тревоги. Ожидаем «мопеды». Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Ситуация полностью контролируется. Соблюдайте все правила безопасности и верьте в ПВО. Наши защитники неба всегда стоят. Сколько бы ракет или дронов враг по нам не выпустил – Победа все равно будет за Украиной”, – написал Николай Лукашук.
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