Огромная кухня-комбинат и Дворец профилактики: как 100 лет назад выглядел район Чечеловки в Днепре

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел район Чечеловки 100 лет назад.
Тут была фабрика-кухня. Находилась она неподалеку завода и предполагалось, что сотрудники предприятия не будут тратить время на приготовления пищи, смогут купить все необходимое на кухне. Сделано это было для того, чтобы у людей было больше свободного времени.
За территорией ДК был вот такой вот сквер. Он и сейчас есть, но выглядит несколько иначе и уменьшился в размере.
Вот так выглядел Дворец здравоохранения сразу после своего возведения в 1920-х годах. Сегодня Дворец заброшен и находится в полуразрушенном состоянии. Раньше тут была поликлиника, обслуживались в основном рабочие завода.
В 1930-х годах в районе появился новый Дворец культуры металлургов, или по –старом ДК Ильича. Сейчас здание реконструировали. До этого несколько лет оно было в очень плохом состоянии.
А это бывший Дом трудолюбия. Во время Екатеринослава бездомные и инвалиды могли получить тут работу – клеили конверты, а те, кому некуда было идти – еще и ночлежку. Бездомных кормили и помогали социализироваться, найти жилье. Здание возвели в 1911 году на благотворительные средства. Рабочий день для сотрудников тут длился 9 часов из которых 2 часа отводились под отдых.
Позже тут размещался санитарный отдел железной дороги, суд, прокуратура. В середине 1990-х здание планировали реконструировать, но дальше снятия крыши дело не пошло. Сейчас здание стоит с дырявой крышей и потихоньку рассыпается.
Это было мужское училище, в 1920-х годах оно превратилось в школу, а после Второй мировой войны – в детский сад. Сейчас на месте здания – ограда церкви.
Вот так выглядела панорама проспекта Нигояна в 1930-х годах.
фото: группа «Родной Днепропетровск»
Читайте также:
Автор:
В Днепре умер выдающийся врач Александр Владимиров.
В Днепре можно снять квартиру, где всегда есть свет.
К сожалению, света снова будет мало.
В Днепропетровской области сбили БпЛА.
В Днепре умер выдающийся врач Александр Владимиров.
В Днепре можно снять квартиру, где всегда есть свет.
К сожалению, света снова будет мало.
В Днепропетровской области сбили БпЛА.
Загадочный автобус стоит второй день на ж/м Победа.
Днепряне слышали взрыв.
Надзвичайники ліквідували пожежу в Синельниківському районі.
В центре Днепра трамвай, попавший в ДТП, перекрыл дорогу.
В Днепропетровской области продолжается чрезвычайный (V) уровень пожарной опасности.
Жители Кривого Рога в четверг 18 июля услышат взрывы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!