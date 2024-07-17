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  • Огромная кухня-комбинат и Дворец профилактики: как 100 лет назад выглядел район Чечеловки в Днепре

Огромная кухня-комбинат и Дворец профилактики: как 100 лет назад выглядел район Чечеловки в Днепре

Вчера 17:46
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Чечеловский район образовался в Екатеринославе в 1880-х годах. Считается, что название ему дал солдат Чечель, который первым построил дом на этой территории. Город быстро развивался и увеличивалось его население. Активно застраиваться Чечеловка начала в 1890-х годах, когда начал работу Брянский завод, в начале ХХ века поселение стало быстро разрастаться. Появляются улицы Керосинная, Сквозная и другие. Возводятся двухэтажные каменные дома, где сдаются комнаты в наем для рабочих завода.

Журналисты dnepr.info  решили вспомнить, как выглядел район Чечеловки 100 лет назад.

Тут была фабрика-кухня. Находилась она неподалеку завода и предполагалось, что сотрудники предприятия не будут тратить время на приготовления пищи, смогут купить все необходимое на кухне. Сделано это было для того, чтобы у людей было больше свободного времени.

Новости Днепра про Огромная кухня-комбинат и Дворец профилактики: как 100 лет назад выглядел район Чечеловки в Днепре

За территорией ДК был вот такой вот сквер. Он и сейчас есть, но выглядит несколько иначе и уменьшился в размере.

Новости Днепра про Огромная кухня-комбинат и Дворец профилактики: как 100 лет назад выглядел район Чечеловки в Днепре

Вот так выглядел Дворец здравоохранения сразу после своего возведения в 1920-х годах. Сегодня Дворец заброшен и находится в полуразрушенном состоянии. Раньше тут была поликлиника, обслуживались в основном рабочие завода.

Новости Днепра про Огромная кухня-комбинат и Дворец профилактики: как 100 лет назад выглядел район Чечеловки в Днепре

В 1930-х годах в районе появился новый Дворец культуры металлургов, или по –старом ДК Ильича. Сейчас здание реконструировали. До этого несколько лет оно было в очень плохом состоянии.

Новости Днепра про Огромная кухня-комбинат и Дворец профилактики: как 100 лет назад выглядел район Чечеловки в Днепре

А это бывший Дом трудолюбия. Во время Екатеринослава бездомные и инвалиды могли получить тут работу – клеили конверты, а те, кому некуда было идти – еще и ночлежку. Бездомных кормили и помогали социализироваться, найти жилье. Здание возвели в 1911 году на благотворительные средства. Рабочий день для сотрудников тут длился 9 часов из которых 2 часа отводились под отдых.

Позже тут размещался санитарный отдел железной дороги, суд, прокуратура. В середине 1990-х здание планировали реконструировать, но дальше снятия крыши дело не пошло. Сейчас здание стоит с дырявой крышей и потихоньку рассыпается.

Новости Днепра про Огромная кухня-комбинат и Дворец профилактики: как 100 лет назад выглядел район Чечеловки в Днепре

Это было мужское училище, в 1920-х годах оно превратилось в школу, а после Второй мировой войны – в детский сад. Сейчас на месте здания – ограда церкви.

Новости Днепра про Огромная кухня-комбинат и Дворец профилактики: как 100 лет назад выглядел район Чечеловки в Днепре

Вот так выглядела панорама проспекта Нигояна в 1930-х годах.

Новости Днепра про Огромная кухня-комбинат и Дворец профилактики: как 100 лет назад выглядел район Чечеловки в Днепре

фото: группа «Родной Днепропетровск»

 

 

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Новости Днепра про Огромная кухня-комбинат и Дворец профилактики: как 100 лет назад выглядел район Чечеловки в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Огромная кухня-комбинат и Дворец профилактики: как 100 лет назад выглядел район Чечеловки в ДнепреРусский

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