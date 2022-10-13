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Одевайтесь теплее: в четверг днепрян ждет прохладная погода

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Одевайтесь теплее: в четверг днепрян ждет прохладная погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 13 октября:

  • Выпал снег — в ближайшие дни ждите потепления.
  • Улетели журавли — зима будет холодной.
  • Много орехов, а грибов нет — зима будет суровой и снежной.
  • Бледная и мутная луна в тумане — к непогоде.
  • Гром в октябре — к малоснежной и короткой зиме.

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Новости Днепра про Одевайтесь теплее: в четверг днепрян ждет прохладная погодаУкраїнська Новости Днепра про Одевайтесь теплее: в четверг днепрян ждет прохладная погодаРусский

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