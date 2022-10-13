Одевайтесь теплее: в четверг днепрян ждет прохладная погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

В ночь с 8 на 9 октября оккупанты выпустили 12…

Авточернетка Читайте також: ЗСУ відбили всі атаки окупантів на Донбасі та атакували шість ЗРК, – Генштаб У Кам’янському серйозна аварія: зіткнулися легковик та автобус – останній в кюветі Ми нездоланні: у Нікополі хлопчик миє фари, щоб зібрати гроші на дрони… просмотров

Неспокійний день: окупанти знову вдарили по інфраструктурі Кам’янського району День сьогодні був неспокійним. Окупанти нанесли удар по Кам’янському району, знову поцілили по енергетичній інфраструктурі, передає голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук а. просмотров

Неспокойный день: окупанты опять ударили по инфраструктуре Каменскому району День сегодня был неспокойным. Оккупанты нанесли удар по Каменскому району, снова попали по энергетической инфраструктуре, передает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. просмотров

Нікополь відновлюють після ворожих обстрілів, — Резніченко Глава «Днепрова» Валентин Резниченко показал, как восстанавливается Никополь после вражеских обстрелов, которые не утихают уже три месяца. просмотров

Стало известно, какой будет температура в квартирах днепрян зимой Этот отопительный сезон будет очень тяжелым для Днепропетровщины и всей Украины. 1 просмотров