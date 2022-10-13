Одевайтесь теплее: в четверг днепрян ждет прохладная погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 13 октября:
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Зонт сегодня не понадобится!
Захватите с собой зонт!
Обязательно захватите с собой зонт!
В ночь с 8 на 9 октября оккупанты выпустили 12…
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День сьогодні був неспокійним. Окупанти нанесли удар по Кам’янському району, знову поцілили по енергетичній інфраструктурі, передає голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук а.
День сегодня был неспокойным. Оккупанты нанесли удар по Каменскому району, снова попали по энергетической инфраструктуре, передает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ отразили атаки врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях. .
Сегодня вся страна встала на поддержку ВСУ. Особенно трогательно это выглядит, когда это делают дети.
Глава «Днепрова» Валентин Резниченко показал, как восстанавливается Никополь после вражеских обстрелов, которые не утихают уже три месяца.
В Каменском вечером произошло серьезное ДТП.
Этот отопительный сезон будет очень тяжелым для Днепропетровщины и всей Украины.
На бывшей улице Полицейской в Днепре находится один из самых необычных домов города – особняк инженера Непокойчицкого. Историки называют дом образцом местной вариации стиля модерн. Возвели его более 100 лет назад. Таких домов было очень мало в тогдашнем Днепре.
Светлая память!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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