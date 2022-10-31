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Одевайтесь теплее: сегодня днепрян ждет прохладная и облачная погода

Сегодня 06:15
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Зонт можно оставить дома!

Новости Днепра про Одевайтесь теплее: сегодня днепрян ждет прохладная и облачная погода

Согласно прогнозам синоптиков, пасмурная погода будет держаться в Днепре не весь день — к вечеру небо станет чистым и ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.

Народные приметы на 31 октября:

  • Снег не выпал – зима нескоро настанет.
  • Лошадь фыркает – к теплу.
  • Домашние птицы хохлятся – к дождю.
  • Кошка пол царапает – к ветру.
  • Шелухи на луке много – к лютой зиме.

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Новости Днепра про Одевайтесь теплее: сегодня днепрян ждет прохладная и облачная погодаУкраїнська Новости Днепра про Одевайтесь теплее: сегодня днепрян ждет прохладная и облачная погодаРусский

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