Одевайтесь теплее: сегодня днепрян ждет прохладная и облачная погода

Согласно прогнозам синоптиков, пасмурная погода будет держаться в Днепре не весь день — к вечеру небо станет чистым и ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Захватите с собой зонт!

В Днепр на следующей неделе придут первые морозы.

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