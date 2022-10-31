Одевайтесь теплее: сегодня днепрян ждет прохладная и облачная погода

Согласно прогнозам синоптиков, пасмурная погода будет держаться в Днепре не весь день — к вечеру небо станет чистым и ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.
Народные приметы на 31 октября:
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