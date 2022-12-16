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Очень спешил: в Днепре водитель снес заправочную колонку

Сегодня 14:56
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Рф продолжает свой ракетный террор в отношении украинской энергосистемы, и это утро на Днепропетровщине не стало исключением. В результате, у людей снова началась паника, поэтому на АЗС стали образовываться длинные очереди.

Новости Днепра про Очень спешил: в Днепре водитель снес заправочную колонку

Так, на заправке Нефтек (на улице Воронцова) водитель настолько спешил, что не вынул пистолет из бензобака и начал движение. В результате чего он снес всю заправочную колонку.

Хотим напомнить днепрянам, что важно держать себя в руках, не поддаваться панике и быть внимательными.

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