Очень спешил: в Днепре водитель снес заправочную колонку

Так, на заправке Нефтек (на улице Воронцова) водитель настолько спешил, что не вынул пистолет из бензобака и начал движение. В результате чего он снес всю заправочную колонку.
Хотим напомнить днепрянам, что важно держать себя в руках, не поддаваться панике и быть внимательными.
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