Облачно, но тепло: погода в Днепре на 20 марта

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, утренние тучи в Днепре продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 20 марта:

Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к холодному лету.

Ранний прилет жаворонков и грачей — к теплой весне.

Капель с сосулек – к хорошему урожаю конопли и льна.

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