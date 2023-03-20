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Облачно, но тепло: погода в Днепре на 20 марта

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Облачно, но тепло: погода в Днепре на 20 марта

Согласно прогнозам синоптиков, утренние тучи в Днепре продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 20 марта:

  • Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к холодному лету.
  • Ранний прилет жаворонков и грачей — к теплой весне.
  • Капель с сосулек – к хорошему урожаю конопли и льна.

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