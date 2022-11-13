Облачно, но без осадков: прогноз погоды в Днепре на 13 ноября

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 13 ноября:
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