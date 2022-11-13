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Облачно, но без осадков: прогноз погоды в Днепре на 13 ноября

Сегодня 06:15
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Зонт можно оставлять дома!

Новости Днепра про Облачно, но без осадков: прогноз погоды в Днепре на 13 ноября

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 13 ноября:

  • Если воробьи чирикают – будет еще тепло.
  • Идет мелкий дождь – к долгой непогоде.
  • Если сегодня погода ясная и солнечная – скоро следует ждать похолодания.

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Новости Днепра про Облачно, но без осадков: прогноз погоды в Днепре на 13 ноябряУкраїнська Новости Днепра про Облачно, но без осадков: прогноз погоды в Днепре на 13 ноябряРусский

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