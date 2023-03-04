Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Нужен ли сегодня зонт: погода в Днепре на 4 марта

Сегодня 06:15
просмотров

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре не весь день - к вечеру небо станет чистым и ясным.

Новости Днепра про Нужен ли сегодня зонт: погода в Днепре на 4 марта

Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 4 марта:

  • Если на дорогах много птиц, то погода будет пасмурной и влажной.
  • Если в подвале прорастает картофель – скоро придет весна.
  • Если в небе красный месяц, то погода будет сырой и теплой.
  • Солнечный день 4 марта – год будет плодородным.

Читайте также:

Новости Днепра про Нужен ли сегодня зонт: погода в Днепре на 4 мартаУкраїнська Новости Днепра про Нужен ли сегодня зонт: погода в Днепре на 4 мартаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода в Днепре в пятницу, 3 марта: облачно, но без осадков
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода в Днепре в пятницу, 3 марта: облачно, но без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    «Такого ремонта никогда не было»: жители дома благодарны городским властям за реагирование и ремонт подъездов
    Новости Днепра
    02.03.2023 18:00
    «Такого ремонта никогда не было»: жители дома благодарны городским властям за реагирование и ремонт подъездов

    В многоквартирном доме на ул. Балаклеевской, 8 выполняют ремонт подъездов.

    В Днепре облачно с прояснениями: прогноз погоды на 2 марта
    Новости Днепра
    02.03.2023 06:15
    В Днепре облачно с прояснениями: прогноз погоды на 2 марта

    Зонт сегодня не понадобится!

    Мэр Днепра рассказал о дальнейшей работе с разрушенной частью дома на Победе
    Новости Днепра
    01.03.2023 15:16
    Мэр Днепра рассказал о дальнейшей работе с разрушенной частью дома на Победе

    В многоэтажке на Победе, куда 14 января россияне попали ракетой…

    Последние новости

    Втрое больше: BBC за неделю установило имена еще 935 погибших оккупантов
    Втрое больше: BBC за неделю установило имена еще 935 погибших оккупантов

    Число подтвержденных потерь оккупантов за неделю втрое превысило обычные еженедельные цифры Российской Федерации.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Враг выпустил более 100 снарядов по Никопольскому району
    Враг выпустил более 100 снарядов по Никопольскому району

    Оккупанты выпустили из тяжелой артиллерии больше 100 снарядов по двум громадам Никопольского района.

    Вчера 21:15
    просмотров
    «Вишиті болем»: на вокзалі Дніпра відкрили виставку проти сексуального насильства під час війни
    «Вишиті болем»: на вокзалі Дніпра відкрили виставку проти сексуального насильства під час війни

    На железнодорожном вокзале Днепра открылась выставка, затрагивающая тему сексуального насилия военного времени.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Год не возвращали тело: семья погибшего защитника из Кривого Рога наконец-то сможет похоронить единственного сына
    Год не возвращали тело: семья погибшего защитника из Кривого Рога наконец-то сможет похоронить единственного сына

    Батькам «азовця» з Кривого Рогу Андрія Божка, який загинув у Маріуполі, повернули його тіло лише майже через рік.

    Вчера 19:45
    просмотров
    В Днепре возобновлена подача тепла и воды: ситуация на вечер 3 марта
    В Днепре возобновлена подача тепла и воды: ситуация на вечер 3 марта

    Вечером, 3 марта, в домах Днепра возобновили подачу тепла и воды.

    Вчера 19:15
    просмотров
    ВСУ отразили атаки под Бахмутом, — Генштаб
    ВСУ отразили атаки под Бахмутом, — Генштаб

    Украинские военные продолжают отбивать атаки окупантов под Бахмутом и уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

    Вчера 18:45
    просмотров
    Спрятал тело в сене: на Днепропетровщине мужчина убил товарища
    Спрятал тело в сене: на Днепропетровщине мужчина убил товарища

    В четверг, 2 марта, около 16:50 полицейскому офицеру Юрьевской территориальной громады сообщили о том, что в хлеву на территории частного домовладения обнаружено тело мужчины.

    Вчера 18:28
    1
    просмотров
    Как вернуть товар в интернет-магазин в Днепре: кто платит за доставку
    Как вернуть товар в интернет-магазин в Днепре: кто платит за доставку

    Возврат купленного в Интернет-магазине товара практически ничем не отличается от возврата продукции купленной в офлайн магазине. Часто сетевые продавцы грешат прописыванием дополнительных условий в договоре, хотя они не всегда законны. Журналисты dnepr.info разбирались, как вернуть товар в Интернет-магазин, и кто…

    Вчера 17:46
    просмотров
    Семиклассник из Днепра помогал разбирать завалы дома на Победе: школьник получил награду
    Семиклассник из Днепра помогал разбирать завалы дома на Победе: школьник получил награду

    В Днепре наградили школьника, помогавшего разбирать завалы дома на Победе.

    Вчера 17:43
    просмотров
    В Днепре скоро откроется Макдональдс: как изменились цены за время войны
    В Днепре скоро откроется Макдональдс: как изменились цены за время войны

    24 февраля после начала полномасштабного вторжения рф McDonald's закрыл все свои заведения в Украине. Компания объяснила, что это из соображений безопасности.

    Вчера 17:23
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх