Нужен ли сегодня зонт: погода в Днепре на 4 марта

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре не весь день - к вечеру небо станет чистым и ясным.

Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 4 марта:

Если на дорогах много птиц, то погода будет пасмурной и влажной.

Если в подвале прорастает картофель – скоро придет весна.

Если в небе красный месяц, то погода будет сырой и теплой.

Солнечный день 4 марта – год будет плодородным.

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