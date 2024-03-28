Ногами, мопедом и машиной: в Днепре курьер гнался по всему городу за угонщиком велосипеда

В Днепре курьер гнался за угонщиком велосипеда.

Об этом говорится в приговоре Бабушкинского районного суда Днепра.

Как говорится в материалах дела, местный житель украл велосипед у курьера службы доставки.

Это произошло 28 сентября 2023 года у пиццерии «Pizza Day». Мужчина увидел велосипед, который курьер на время оставил без присмотра. До этого он общался с владельцем двухколесного и расспрашивал о наклейках на транспорте.

Когда потерпевший пошел забирать заказ, днепрянин решил этим воспользоваться, сел на двухколесный и бросился прочь.

Курьер, заметив, что его велосипед угнали, погнался за кражей. Позже потерпевший встретил мотокурьера «Glovo» и попросил его о помощи. Мужчина не оставил коллегу в беде, и вместе с ним направился за похитителем.

К сожалению, догнать вора они не смогли, потому что на перекрестке курьерам помешал «красный» сигнал светофора. Потерпевший решил не ждать «зеленого» и побежал дальше.

Впоследствии курьер встретил автомобилиста, согласившегося его подвести. Вместе они уехали в сторону Запорожского шоссе, где заметили угонщика велосипеда. Потерпевший выскочил из машины и погнался за угонщиком на своих двоих.

Заметив, что за ним гонятся, вор свернул на Космическую улицу. Проехав еще несколько метров, он бросил велосипед и забежал на ближайшую СТО, где его задержали работники автосервиса и вызвали полицию.

Во время суда мужчину свою вину не признал. Учитывая, что у подозреваемого была непогашенная судимость, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

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