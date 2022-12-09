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Не забудьте взять с собой зонт: сегодня днепрян ждет дождливая погода

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Не забудьте взять с собой зонт: сегодня днепрян ждет дождливая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Весь день будет идти сильный дождь, который днем может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать. Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 9 декабря:

  • Северный ветер – к сильным морозам.
  • День холодный – зима будет суровой.
  • Петухи запели рано – жди скорого потепления.

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Новости Днепра про Не забудьте взять с собой зонт: сегодня днепрян ждет дождливая погодаУкраїнська Новости Днепра про Не забудьте взять с собой зонт: сегодня днепрян ждет дождливая погодаРусский

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