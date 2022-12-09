Не забудьте взять с собой зонт: сегодня днепрян ждет дождливая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Весь день будет идти сильный дождь, который днем может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать. Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 9 декабря:
Читайте также:
Автор:
Сегодня улицы Днепра превратились в огромный каток.
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре дети открыли сезон опасных развлечений.
Одевайтесь теплее, друзья!
В Олевской громаде Житомирской области между селами на мине подорвался автомобиль. Два человека погибли.
В Днепропетровской области 48-летняя женщина наглоталась таблеток.
В Кривом Роге 12-летняя девочка гуляла на льду и провалилась.
В Днепре пьяный водитель Opel спровоцировал ДТП на улице Петрозаводской.
Вооруженные силы Украины удачно атаковали вражеские пункты управления и нанесли удар по району сосредоточения артиллерии российских оккупантов.
Завтра в Днепре ожидается ухудшение погодных условий. К гололеду присоединится туман, на дорогах существенно ухудшится видимость. Водителей призывают не использовать машины, а пересесть на общественный транспорт.
Пограничники Мукачевского пограничного отряда остановили пятерых мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно попасть в Румынию.
В Украине растут цены на все продукты, и ингредиенты для салата "Оливье" не стали исключением. Стало известно, сколько любимое новогоднее блюдо украинцев будет стоить в декабре 2022 года.
В Украине выставили на продажу уникальную серебряную монету. Она была изготовлена до 1241 года. Продавец предложил цену в 90 тысяч гривен (2502,90 доллара) и показал фото уникального лота.
Сегодня улицы Днепра превратились в огромный каток.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!