Не забудьте взять с собой зонт: сегодня днепрян ждет дождливая погода

Одевайтесь теплее, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Весь день будет идти сильный дождь, который днем может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать. Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 9 декабря:

Северный ветер – к сильным морозам.

День холодный – зима будет суровой.

Петухи запели рано – жди скорого потепления.

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