Настоящее лето: 9 июня днепрян ждет жаркая погода

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре будет ясной, лишь к вечеру на небе появятся облака. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

В теплое время года покататься по паркам и зеленым зонам…

В Умани ракета попала в АТБ В Уманском районе зафиксировали два попадания российских ракет. просмотров

Обстрел Херсона во время эвакуации: количество пострадавших увеличилось Число пострадавших в результате российских обстрелов по Херсону во время эвакуации гражданских возросло до 18 человек, один человек - погиб. просмотров

Минная угроза: днепрян призвали не гулять по побережью Черного моря Жителям Одесской области и гостям города необходимо отказаться от прогулок по побережью Черного моря. Там могут быть мины после подрыва Каховской ГЭС. просмотров

Ребенок стоит 30 тысяч долларов: женщина на Волыни продала 11-месячную малышку своей подруги На Волыни 26-летняя женщина продала 11-месячного сына подруги, о котором заботилась почти год. Она оценила ребенка в 30 тысяч долларов. 0 просмотров

Ситуация непростая: россияне нанесли 1 ракетный и 27 авиационных ударов Российские военные продолжают сосредоточивать усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На указанных участках фронта произошло 26 боевых столкновений. просмотров

Он не смог пережить войну: умер военный из Каменского Находясь в отпуске, 31 мая скончался военнослужащий из Каменского Александр Шевченко. У 47-летнего мужчины не выдержало сердце. просмотров