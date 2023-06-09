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Настоящее лето: 9 июня днепрян ждет жаркая погода

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Настоящее лето: 9 июня днепрян ждет жаркая погода

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре будет ясной, лишь к вечеру на небе появятся облака. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 9 июня:

  • Первый летний туман пришелся на Федорин день — к урожаю грибов.
  • Лес шумит в безветренную погоду — к дождю.
  • На восходе солнца очень душно — будет дождь ближайшее время.
  • Дятел громко стучит — к дождю.
  • Дождевые червяки из земли выползли — ясная погода на грозу переменится.
  • Рябина обильно цветет — уродится овес.
  • Жимолость потеряла свой аромат — к засушливому периоду.
  • Роса долго не высыхает — будет гроза.

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Новости Днепра про Настоящее лето: 9 июня днепрян ждет жаркая погодаУкраїнська Новости Днепра про Настоящее лето: 9 июня днепрян ждет жаркая погодаРусский

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