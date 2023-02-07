«Наш аэропорт уже вырван из рук Коломойского», — мэр Днепра

Город уже несколько лет борется за аэропорт с олигархом Игорем Коломойским.

16 сентября Днепровский окружной административный суд отменил компании Коломойского право эксплуатации Днепропетровского аэропорта. А сегодня городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что город выиграл апелляцию по аэропорту Днепра.

Апелляция постановила признать незаконным и отменить приказ о выдаче сертификата бессменному 15 лет эксплуатанту аэропорта. Мэр поблагодарил НАБУ, что они были единственными среди госорганов, кто реагировал на ситуацию и помогал горсовету бороться за интересы всех горожан.

Несколько месяцев назад мы объявили, что мэрия Днепра совместно с НАБУ отсудили аэропорт у Коломойского. Впрочем, те, кто разбираются в тонкостях юриспруденции, особенно в нашей стране, и еще более особенно – в «юриспруденции» Игоря Валерьевича, были полны скепсиса относительно этого результата. Тогда все говорили, что нужно ждать апелляции, прежде чем решение вступит в силу. Теперь – после всех судебных споров, «болезней» самих судей, многочисленных переносов заседаний и других странных чудес мы выиграли это дело. Сейчас могу надеяться, что Коломойский больше не будет паразитировать в аэропорту Города. … И хотя впереди еще кассационный суд, убежден, что наш аэропорт уже вырван из его рук. А после Украинской Победы сюда наконец-то зайдут лоукосты, так что днепряне и все желающие смогут летать за границу по адекватным ценам. Спасибо НАБУ, что они были единственными среди госорганов, кто реагировал на ситуацию и помогал горсовету бороться за интересы всех горожан. И также благодарность Госавиаслужбе за ее принципиальную позицию, которая без НАБУ может и не была бы столь принципиальной, – написал Борис Филатов.