Нападает на людей: в Днепре на ж/м Тополь появился дикий ястреб (ФОТО)

В Днепре во дворе на ж/м Тополь-2 появился ястреб. По словам местной жительницы Анастасии, дикая птица прилетела вечером 23 июля. Хищник уселся на один из автомобилей, а потом якобы атаковал женщину.
Может быть это домашний, может быть нет. Если кто-то потерял, то заберите, если дикий, может кто-то может подсказать, какие службы занимаются птицами? – спрашивает совета Анастасия.
Несмотря на то, что это дикие птицы, ястребы часто залетают на территорию городов в поисках пищи. Обычно пернатых можно увидеть в лесах вокруг населенных пунктов. Для ястреба не трудно поймать свою добычу не только между деревьями, но и между городскими высотками, поэтому он часто охотится за голубями. Хищник не боится людей, однако всегда ведет себя осторожно и внимательно.
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