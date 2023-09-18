Наглый водитель из Днепра чуть не наехал на людей, а затем задул их из газового баллончика

Патрульные задержали наглого водителя, который едва не сбил пешеходов, а затем забрызгал возмущенных людей газом.

Как рассказали в патрульной полиции, утром на улице Макарова водитель едва не наехал на людей, переходивших в тот момент дорогу на зеленый сигнал светофора. Когда пешеходы возмутились действиями водителя, тот выскочил из авто и обрызгал одного из днепрян из газового баллончика. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

Впоследствии патрульные обнаружили и остановили указанного водителя. Во время общения оказалось, что оно может быть пьяным. В дальнейшем мужчина пришел в медицинское учреждение в установленном законом порядке. Результаты узнаем за 10 дней.

Также на водителя составили постановление за нарушение ПДД и доставили в отделение полиции, где гражданина привлекли к административной ответственности по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП.

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