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На Поля днепряне набирают воду в бутылки из водосточных труб (ФОТО)

Сегодня 13:35
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В городе до сих пор продолжаются проблемы с водоснабжением.

Новости Днепра про На Поля днепряне набирают воду в бутылки из водосточных труб (ФОТО)

На проспекте Александра Поля днепряне набирают техническую воду прямо из водосточных труб. Таким образом, они решают временную проблему с отсутствием водоснабжения.

Вместе с тем, в КП «Днепропроводоканал» сообщают, что ремонтные бригады на местах и делают все возможное, чтобы возобновить подачу воды днепрянам.

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