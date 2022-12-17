На Поля днепряне набирают воду в бутылки из водосточных труб (ФОТО)

На проспекте Александра Поля днепряне набирают техническую воду прямо из водосточных труб. Таким образом, они решают временную проблему с отсутствием водоснабжения.
Вместе с тем, в КП «Днепропроводоканал» сообщают, что ремонтные бригады на местах и делают все возможное, чтобы возобновить подачу воды днепрянам.
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