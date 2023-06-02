На Парусе наркоманы превратили мобильное укрытие в притон

Местные жители жилмассива Парус-2 сообщают, что в мобильном укрытии есть угроза натолкнуться на опасные предметы. На первый взгляд, это напоминает последствия пребывания наркозависимых людей. В этой ситуации должна разобраться полиция, а пока днепрян призывают быть внимательными и осторожными.
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