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  • На фронте таких дискуссий нет: мэр Днепра о языке и людях, которые критикую других «за русский»

На фронте таких дискуссий нет: мэр Днепра о языке и людях, которые критикую других «за русский»

Сегодня 23:19
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Вопрос языка остро стоит сейчас в нашем обществе.

Новости Днепра про На фронте таких дискуссий нет: мэр Днепра о языке и людях, которые критикую других

Очень часто одни украинцы критикуют других за русский язык: «А почему не на украинском?»

Эту проблему и поднял в своем посте мэр Днепра Борис Филатов.

Этот пост будет посвящен одному очень позорному явлению, и я хочу услышать ваши мысли по этому поводу. Начну немного издалека и скажу сначала немного о себе. За страшный 2014 год я имею 14 отличий и наград. За еще более страшный 2022-й – еще три. Я – единственный в Украине мэр, на которого возбуждены уголовные дела как в россии, так и в беларуси. лавров цитирует меня в Совбезе ООН как «нациста». Мое имя внесено в российские «расстрельные списки». И я точно сделал для сохранения украинской независимости в сотни раз больше, чем разного рода интернет-эксперты и онлайн-воины. Но сейчас я вижу, что выкристаллизовался целый кластер таких лиц, которые в полностью гипертрофированной и откровенно хамской манере любят поучать других. Я понимаю, что это будет звучать контроверсионно, но в большинстве своем это делают люди из Львова (прошу, без обид!!!) Скажу сразу: я безапелляционно считаю, что язык – это оружие. Сейчас я еще совершенствую свое умение выражать мнение на украинском. В общении с подчиненными и в быту. В своих постах здесь и в интервью СМИ. Но парадоксально то, что раньше ни один из тех, кто приложил к становлению украинской политической нации максимум усилий – как мой брат Дмитрий Ярош – никогда не упрекали меня. Так же, как и десятки других моих друзей – настоящих украинских националистов. Я никогда не скрывал, что у моего происхождения русские корни. Что моя мама преподавала русский язык и литературу. Что долгие годы своей жизни я думал и говорил по-русски. Вам и без того все это известно. Но как завещал Липинский, право почвы сильнее права крови. Но почему у нас сформировалась эта гильдия хамов, я не знаю. Вот вам простой и грустный пример. Все вы видели видео женщины, которая на руинах своего дома на Победе проклинает русских убийц, унесших более четырех десятков человеческих жизней. А потом какие-то ублюдки в комментариях упрекают ее за то, что она делает это на русском. Якобы «так ей и надо». Или когда дежурный холеный мальчик лет тридцати упрекает тебя за «псиный» язык, но только до того момента, как я ему говорю «что поймаю, падлу, и мобилизую», то он внезапно затирает свои комментарии и самоустраняется. Хотя собственными глазами я видел, что на фронте таких дискуссий не ведут, – написал Борис Филатов.

И предложил своим подписчикам и друзьям подискутировать на этот счет:

Давайте обсудим это в комментариях. Вопросы простые. Откуда берутся люди, так стремящиеся оскорблять других и работать фактически на раскол страны? И почему они считают, что имеют на это моральное право? Но без банальностей. Не говорите, что в сетях этот ад устраивают исключительно боты. Там абсолютно реальные люди. В этой ленте я пишу на украинском. Но стоит сделать хоть один пост на русском, как сразу набегают десятки тех же уродов и начинают меня поучать. Так что, если коротко, позиция по украинскому языку однозначна. Но стоит ли доказывать ее другим ненавистью и трепетом?

А что думаете вы?

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