На Днепропетровщине зафиксировали вспышку сальмонеллеза: заболели более десятка человек

«Основной причиной стало употребление в пищу готовой продукции суши. Во время эпидрасследования выявили ряд нарушений в данном субъекте хозяйствования, которые, вероятно, способствовали распространению данной инфекции. У двух работников заведения также выявили сальмонеллу. Они были бессимптомными носителями инфекции», — сказала Маргарита Малышева.
Чтобы предотвратить заражение, по словам представительницы Госпродпотребслужбы, все продукты животного происхождения следует покупать только в местах, где они проходят лабораторное исследование, употреблять блюда после термической обработки и соблюдать правила личной гигиены.
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