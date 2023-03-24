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На Днепропетровщине зафиксировали вспышку сальмонеллеза: заболели более десятка человек

Сегодня 20:30
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В Днепропетровской области зафиксировали вспышку сальмонеллеза.

Новости Днепра про На Днепропетровщине зафиксировали вспышку сальмонеллеза: заболели более десятка человек

Об этом сообщила представитель Госпродпотребслужбы области Маргарита Малышева.
 
По ее словам, заболевание обнаружили у тринадцати человек, употреблявших пищу одного из заведений общепита в Каменском.
 
«Основной причиной стало употребление в пищу готовой продукции суши. Во время эпидрасследования выявили ряд нарушений в данном субъекте хозяйствования, которые, вероятно, способствовали распространению данной инфекции. У двух работников заведения также выявили сальмонеллу. Они были бессимптомными носителями инфекции», — сказала Маргарита Малышева.
 
Она добавила, что в настоящее время заведение питания не функционирует.

Чтобы предотвратить заражение, по словам представительницы Госпродпотребслужбы, все продукты животного происхождения следует покупать только в местах, где они проходят лабораторное исследование, употреблять блюда после термической обработки и соблюдать правила личной гигиены.

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