На Днепропетровщине судили сапера, который разозлился и бросил гранату в своего командира

В Днепропетровской области сапера инженерно-технической роты ВСУ осудили за попытку убийства командира, пишут СМИ.
Известно, что сапер 2021 года служил в армии по контракту. В марте 2023-го начальник обнаружил, что он нарушает трудовую дисциплину, за что его привлекли к ответственности. Разъяренный солдат бросил гранату в направлении начальника.
Во время суда военный свою вину не признал. Он заявил, что таким образом протестовал против вымогательства командирами денег за несообщение ВСП о нахождении в состоянии опьянения. Намерения испугать именно потерпевшего у него не было. От дальнейшего допроса обвиняемый отказался.
По версии потерпевшего командира, в марте 2023-го после построения имел длинный разговор с сапером о злоупотреблении алкоголем. До этого солдат несколько раз привлекался к административной и дисциплинарной ответственности и терял значительную часть своей зарплаты. В тот день около 19 часов заместитель командира шел по центральной улице села, услышал шорох позади, а затем раздался взрыв.
К счастью, мужчина не пострадал. Осмотрев территорию, неподалеку он нашел обвиняемого, отрицавшего, что это он бросил гранату. Потом, когда приехали полицейские, солдат признался, что бросил гранату и выдал еще одну гранату без энтузиазма, которая была среди его вещей. От взрыва гранаты потерпевшего спасло только дерево.
Во время суда командир отметил, что говорил с солдатом по поводу употребления алкогольных напитков и психотропных веществ. Этот солдат неоднократно привлекался к попойку на службе.
Напившись, вел себя агрессивно, угрожал всем убийством, говоря, что он сапер и всех взорвет. Считал виновными в потере денежных выплат не себя, а командиров, которые якобы слишком придирчиво относились к нему, — говорится в приговоре суда.
Командир взвода рассказал, что в тот день обвиняемый не был на вечернем строении и лежал в постели в состоянии алкогольного опьянения и возмущался, что его потревожили. Солдата подняли и отвели в комнату, где он объяснял. Позже вечером слышали «хлопок». Пришел потерпевший, который в шоковом состоянии утверждал, что солдат бросил в его сторону гранату. Во время разговора с руководителями солдат все возражал, но полиции признался, что бросил гранату. Взрывом была повреждена древесина и два автомобиля.
Обстоятельством, смягчающим наказание, суд учел активное содействие раскрытию преступления. Обстоятельством, отягчающим наказание, является совершение уголовного преступления в состоянии алкогольного опьянения. Военнослужащего приговорили к 7 годам заключения.
Читайте также:
Автор:
Полиция Каменского разыскивает несовершеннолетнюю Виолетту Гнатенко.
В Днепре на Новом мосту образовалась пробка.
Жители Кривого Рога сегодня услышат взрывы.
На одной из улиц Кривого Рога мужчина по неизвестным причинам…
Полиция Каменского разыскивает несовершеннолетнюю Виолетту Гнатенко.
В Днепре на Новом мосту образовалась пробка.
Жители Кривого Рога сегодня услышат взрывы.
На одной из улиц Кривого Рога мужчина по неизвестным причинам взорвал гранату.
За прошедшие сутки огонь уничтожил более 66 гектаров экосистем Днепропетровщины.
Подвыпившего мужчину за руль и совершил ДТП, в результате которого погибли три 17-летних девушек, назначили наказание.
Хорошего дня, друзья!
На Днепропетровщине в жутком ДТП травмировалось несколько детей.
Теперь для них ищут новую семью.
Украинки проиграли поединок по итогам продолжительного матча.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!