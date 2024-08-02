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  • На Днепропетровщине судили сапера, который разозлился и бросил гранату в своего командира

На Днепропетровщине судили сапера, который разозлился и бросил гранату в своего командира

Сегодня 10:28
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В Днепропетровской области судили военного, который хотел убить командира.

Новости Днепра про На Днепропетровщине судили сапера, который разозлился и бросил гранату в своего командира

В Днепропетровской области сапера инженерно-технической роты ВСУ осудили за попытку убийства командира, пишут СМИ.

Известно, что сапер 2021 года служил в армии по контракту. В марте 2023-го начальник обнаружил, что он нарушает трудовую дисциплину, за что его привлекли к ответственности. Разъяренный солдат бросил гранату в направлении начальника.

Во время суда военный свою вину не признал. Он заявил, что таким образом протестовал против вымогательства командирами денег за несообщение ВСП о нахождении в состоянии опьянения. Намерения испугать именно потерпевшего у него не было. От дальнейшего допроса обвиняемый отказался.

По версии потерпевшего командира, в марте 2023-го после построения имел длинный разговор с сапером о злоупотреблении алкоголем. До этого солдат несколько раз привлекался к административной и дисциплинарной ответственности и терял значительную часть своей зарплаты. В тот день около 19 часов заместитель командира шел по центральной улице села, услышал шорох позади, а затем раздался взрыв.

К счастью, мужчина не пострадал. Осмотрев территорию, неподалеку он нашел обвиняемого, отрицавшего, что это он бросил гранату. Потом, когда приехали полицейские, солдат признался, что бросил гранату и выдал еще одну гранату без энтузиазма, которая была среди его вещей. От взрыва гранаты потерпевшего спасло только дерево.

Во время суда командир отметил, что говорил с солдатом по поводу употребления алкогольных напитков и психотропных веществ. Этот солдат неоднократно привлекался к попойку на службе.

Напившись, вел себя агрессивно, угрожал всем убийством, говоря, что он сапер и всех взорвет. Считал виновными в потере денежных выплат не себя, а командиров, которые якобы слишком придирчиво относились к нему, — говорится в приговоре суда.

Командир взвода рассказал, что в тот день обвиняемый не был на вечернем строении и лежал в постели в состоянии алкогольного опьянения и возмущался, что его потревожили. Солдата подняли и отвели в комнату, где он объяснял. Позже вечером слышали «хлопок». Пришел потерпевший, который в шоковом состоянии утверждал, что солдат бросил в его сторону гранату. Во время разговора с руководителями солдат все возражал, но полиции признался, что бросил гранату. Взрывом была повреждена древесина и два автомобиля.

Обстоятельством, смягчающим наказание, суд учел активное содействие раскрытию преступления. Обстоятельством, отягчающим наказание, является совершение уголовного преступления в состоянии алкогольного опьянения. Военнослужащего приговорили к 7 годам заключения.

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