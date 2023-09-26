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На Днепропетровщине пропали две подружки 8 и 11 лет

Сегодня 20:01
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В Днепропетровской области ищут детей.

Новости Днепра про На Днепропетровщине пропали две подружки 8 и 11 лет

upd: Девочек нашли. С ними все хорошо!

В Петриковском районе разыскивают 11-летнюю Абушеву Маргариту и 8-летнюю Савченко Юлию

26 сентября, около 7.00, дети ушли с места жительства в пгт. Петриковка и до сих пор не вернулись.

Приметы Маргариты: рост 130-135 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы длинные русые.

Была одета: в розовую футболку, зеленые шорты, розовые тапочки.

Приметы Юлии: рост 134 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы длинные темно-коричневые.

Была одета: в розовую футболку, розовые шорты, розовые тапочки.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении детей, просят сообщить по телефонам: (05634) 2-47-02, (063) 935 77 45 или 102.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине пропали две подружки 8 и 11 летУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине пропали две подружки 8 и 11 летРусский

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