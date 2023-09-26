На Днепропетровщине пропали две подружки 8 и 11 лет

upd: Девочек нашли. С ними все хорошо!
В Петриковском районе разыскивают 11-летнюю Абушеву Маргариту и 8-летнюю Савченко Юлию
26 сентября, около 7.00, дети ушли с места жительства в пгт. Петриковка и до сих пор не вернулись.
Приметы Маргариты: рост 130-135 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы длинные русые.
Была одета: в розовую футболку, зеленые шорты, розовые тапочки.
Приметы Юлии: рост 134 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы длинные темно-коричневые.
Была одета: в розовую футболку, розовые шорты, розовые тапочки.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении детей, просят сообщить по телефонам: (05634) 2-47-02, (063) 935 77 45 или 102.
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