На Днепропетровщине предприятие «забрало» земли для добычи полезных ископаемых у государства

Как сообщили в областной прокуратуре, одно из ООО арендовало земельные участки на территории Марганецкого территориального общества для добычи полезных ископаемых.
Соглашение об аренде 70 гектаров земли было заключено еще в 2021 году. Марганецкий горсовет разрешил предприятию добывать на этой территории полезные ископаемые при уплате аренды.
Однако предприятие не платило необходимую сумму, но пользовалось участком. Недавно суд удовлетворил иск Никопольской окружной прокуратуры о расторжении соглашения и возвращении земельного участка стоимостью 970 млн грн тергромаде.
В настоящее время договор аренды расторгнут, с общества взыскано 2,6 млн грн задолженности по арендной плате и принимаются меры по реальному исполнению решения суда.
Читайте также:
Автор:
На днях в Днепре случился неприятный инцидент в супермаркете Varus.
Светлая память!
Жителя Днепропетровщины подозревают в развращении собственных детей.
Дети нашли боеприпас и принесли его домой.
Цены на базовый овощ резко изменяются.
Сегодня, 26 сентября в 16:00, состоялась сессия Подгородненского городского совета.
В Днепропетровской области ищут детей.
В 2024 году НМТ может быть проведен в мае.
Днепр системно готовится к холодам.
Что интересно, эти вредители – это неотъемлемая часть заповедника.
На днях в Днепре случился неприятный инцидент в супермаркете Varus.
Над Днепром заметили стаю бакланов.
Родные военных из Днепра, которые без вести пропали на фронте могут получать их зарплату. Возможно это только тогда, когда факт исчезновение защитника будет подтвержден.
Светлая память!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!