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  • На Днепропетровщине предприятие «забрало» земли для добычи полезных ископаемых у государства

На Днепропетровщине предприятие «забрало» земли для добычи полезных ископаемых у государства

Сегодня 20:52
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В Днепропетровской области вернут государству земли, которые одно из предприятий забрало себе и не платило за эти участки аренду.

Новости Днепра про На Днепропетровщине предприятие

Как сообщили в областной прокуратуре, одно из ООО арендовало земельные участки на территории Марганецкого территориального общества для добычи полезных ископаемых.

Соглашение об аренде 70 гектаров земли было заключено еще в 2021 году. Марганецкий горсовет разрешил предприятию добывать на этой территории полезные ископаемые при уплате аренды.

Однако предприятие не платило необходимую сумму, но пользовалось участком. Недавно суд удовлетворил иск Никопольской окружной прокуратуры о расторжении соглашения и возвращении земельного участка стоимостью 970 млн грн тергромаде.

В настоящее время договор аренды расторгнут, с общества взыскано 2,6 млн грн задолженности по арендной плате и принимаются меры по реальному исполнению решения суда.

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