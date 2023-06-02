На Днепропетровщине полицейский забрал вещдоки и продал их в ломбард

Театральный бульвар в Днепре давно стал книжным рынком. Появился он в городе не так давно – чуть более 40 лет назад и изначально это было место для отдыха горожан, с лавочками, деревьями и фонтаном. Позже тут появились павильоны для торговцев.

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