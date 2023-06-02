На Днепропетровщине полицейский забрал вещдоки и продал их в ломбард

Часть техники правоохранитель продал в ломбард, а остаток раздал родственникам.
Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.
Мужчину разоблачили и задержали.
Экс-полицейского суд признал виновным в присвоении и растрате чужого имущества, совершенного в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Он приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года.
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