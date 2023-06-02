Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине полицейский забрал вещдоки и продал их в ломбард

Сегодня 14:48
просмотров

В Днепропетровской области полицейский завладел вещественными доказательствами на сумму более 330 тысяч гривен - это компьютерная техника и мобильные телефоны, которые были изъяты в рамках уголовного производства.

Новости Днепра про На Днепропетровщине полицейский забрал вещдоки и продал их в ломбард

Часть техники правоохранитель продал в ломбард, а остаток раздал родственникам.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Мужчину разоблачили и задержали.

Экс-полицейского суд признал виновным в присвоении и растрате чужого имущества, совершенного в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Он приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине полицейский забрал вещдоки и продал их в ломбардУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине полицейский забрал вещдоки и продал их в ломбардРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Кривом Роге в подвале одного из домов поселились лисы
    Новости Днепра
    Сегодня 13:59
    В Кривом Роге в подвале одного из домов поселились лисы

    В Кривом Роге в подвале одного из многоквартирных домов поселились…

    В Днепре зафиксировали первый рекорд по рождаемости в июне: девочек больше
    Новости Днепра
    Сегодня 12:29
    В Днепре зафиксировали первый рекорд по рождаемости в июне: девочек больше

    Жизнь победит!

    В Днепре на Калиновой ночью горел Hyundai (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 11:06
    В Днепре на Калиновой ночью горел Hyundai (ФОТО)

    Сегодня ночью на Калиновой горела легковушка.

    На набережной в Днепре столкнулись Renault, Mitsubishi и Volkswagen: есть пострадавшие, образовалась огромная пробка (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Вчера 16:43
    На набережной в Днепре столкнулись Renault, Mitsubishi и Volkswagen: есть пострадавшие, образовалась огромная пробка (ВИДЕО)

    Стали известны подробности ужасной аварии на Сичеславской Набережной.

    Последние новости

    Новые тарифы, доплаты пенсионерам и начало вступительной кампании: что ждать жителям Днепра в июне
    Новые тарифы, доплаты пенсионерам и начало вступительной кампании: что ждать жителям Днепра в июне

    В этом месяце жителей Днепра ждет много изменений. Увеличится плата за коммунальные платежи, некоторые пенсионеры станут получать больше выплат, абитуриенты начнут сдавать тесты.

    Сегодня 14:35
    просмотров
    В Кривом Роге в подвале одного из домов поселились лисы
    В Кривом Роге в подвале одного из домов поселились лисы

    В Кривом Роге в подвале одного из многоквартирных домов поселились лисичка с лисенком.

    Сегодня 13:59
    0
    просмотров
    В Днепре директор благотворительного фонда вывозил «уклонистов» под видом волонтеров: детали
    В Днепре директор благотворительного фонда вывозил «уклонистов» под видом волонтеров: детали

    Директор благотворительного фонда из Днепра вывозил военнообязанных из-за границы, как "волонтеров".

    Сегодня 13:46
    просмотров
    В Днепре жители большого жилого массива остались без воды: причина
    В Днепре жители большого жилого массива остались без воды: причина

    Жители многотысячного массива остались без воды.

    Сегодня 13:16
    0
    просмотров
    Тут впервые подняли украинский флаг и плавали на лодках: как в Днепре появился Театральный бульвар (ФОТО)
    Тут впервые подняли украинский флаг и плавали на лодках: как в Днепре появился Театральный бульвар (ФОТО)

    Театральный бульвар в Днепре давно стал книжным рынком. Появился он в городе не так давно – чуть более 40 лет назад и изначально это было место для отдыха горожан, с лавочками, деревьями и фонтаном. Позже тут появились павильоны для торговцев.

    Сегодня 12:41
    просмотров
    В Днепре зафиксировали первый рекорд по рождаемости в июне: девочек больше
    В Днепре зафиксировали первый рекорд по рождаемости в июне: девочек больше

    Жизнь победит!

    Сегодня 12:29
    0
    просмотров
    В Днепре будут наказывать тех, кто расклеивает объявления на столбах: что ждет нарушителей
    В Днепре будут наказывать тех, кто расклеивает объявления на столбах: что ждет нарушителей

    В Днепре напомнили, что нельзя оклеивать столбы объявлениями.

    Сегодня 12:17
    просмотров
    Жилмассив и несколько поселков в пригороде Днепра остались без воды: причина
    Жилмассив и несколько поселков в пригороде Днепра остались без воды: причина

     Сделайте запасы питьевой и технической воды!

    Сегодня 11:55
    0
    просмотров
    У чиновника налоговой из Днепра нашли 1,2 миллиона гривен необоснованных активов
    У чиновника налоговой из Днепра нашли 1,2 миллиона гривен необоснованных активов

    Днепровский налоговик подозревается в коррупции.

    Сегодня 11:44
    просмотров
    В Днепре на Калиновой ночью горел Hyundai (ФОТО)
    В Днепре на Калиновой ночью горел Hyundai (ФОТО)

    Сегодня ночью на Калиновой горела легковушка.

    Сегодня 11:06
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх