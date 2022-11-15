На Днепропетровщине начались отключения света из-за массированной ракетной атаки

В компании ДТЭК Днепровские электросети сообщили, что в Днепре и области начались экстренные отключения света.

По словам энергетиков, сейчас введенные ранее графики отключения света не действуют. Специалисты делают все возможное, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию.

Напомним, что ранее в Днепропетровской области действовали почасовые отключения электроэнергии. Их ввели для уменьшения нагрузки на энергосистему, которую практически каждый день пытаются дестабилизировать вражеские войска. В обычном графике у жителей отключали свет исходя из того, в какую из представленных групп они входят. Разделение на группы разработали, чтобы придерживаться очереди.

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