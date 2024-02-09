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  • На Днепропетровщине мужчина пытал, избивал и незаконно удерживал двух подростков: какое наказание назначил суд

На Днепропетровщине мужчина пытал, избивал и незаконно удерживал двух подростков: какое наказание назначил суд

Сегодня 08:31
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Во время судебного заседания мужчина свою вину не признал.
Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина пытал, избивал и незаконно удерживал двух подростков: какое наказание назначил суд

Фото условное.

Житель Кривого Рога незаконно удерживал в подвале двух подростков 15 и 16 лет, которых он подозревал в краже имущества. Кроме этого, он пытал, избивал детей палками по разным частям тела и угрожал им убийством, заставляя признаться в якобы краже.

После установления всех обстоятельств преступления дело было направлено в суд.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным в нанесении телесных повреждений, пытках и незаконном лишении свободы несовершеннолетних (ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины). Он приговорен к 7 годам лишения свободы.

Отмечается, что пока приговор суда не вступил в законную силу, поскольку длится срок апелляционного обжалования.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина пытал, избивал и незаконно удерживал двух подростков: какое наказание назначил судУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина пытал, избивал и незаконно удерживал двух подростков: какое наказание назначил судРусский

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