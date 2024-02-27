На Днепропетровщине мужчина насиловал и развращал несовершеннолетних детей: какое наказание назначил суд

В суде мужчина признал свою вину.

На Днепропетровщине судили жителя Терновки за изнасилование и развращение несовершеннолетних детей.

Как установили правоохранители, мужчина, пользуясь отсутствием посторонних лиц и физическим преимуществом, неоднократно насиловал 15-летнюю дочь. Также он совершал развратные действия в отношении 14-летней девочки, которая была под опекой его жены.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

По публичному обвинению ювенальных прокуроров суд признал мужчину виновным в изнасиловании и развращении несовершеннолетних детей (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 156 УК Украины). Ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге будут судить мужчину, который на протяжении трех лет развращал падчерицу.

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