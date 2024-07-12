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На Днепропетровщине мошенники пообещали военнообязанному попечительство над чужими детьми

Сегодня 11:17
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В Днепропетровской области мошенники обманули военнообязанного.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мошенники пообещали военнообязанному попечительство над чужими детьми

В приговоре Амур-Нижнеднепровского районного суда Днепра, обнародованном 8 июля 2024 года, говорится о том, как мужчина родом из Синельниковского района со своим сообщником из Новомосковского района обманули военнообязанного, который хотел избежать мобилизации, на большую сумму.

Событие произошло в прошлом году, точная дата не установлена, однако не позднее 11 декабря 2023 года.

Мужчины, вступив в сговор, пообещали военнообязанному, что помогут ему легально пересечь границу. Они рассказали ему, что будто бы можно оформить отцовство на троих чужих детей до 18 лет, при этом не намереваясь выполнить действия опекуна. По их словам, именно это поможет ему без проблем уехать из государства.

За свои «услуги» — поиск женщины с тремя детьми и оформление необходимых документов — мошенники запросили 6 тысяч долларов.

5 декабря около 11 часов дня военнообязанный мужчина встретился с «бизнесменами» и передал им 114 тысяч гривен для начала «процесса». Как отмечается в приговоре, остальную часть суммы мужчины должны были получить после получения фиктивных документов.

Уже 10 января 2024 один из мошенников сообщил «клиенту» о готовности документов и запросил еще 30 тысяч гривен, остальную часть суммы в размере 90 тысяч гривен должны были предоставить после того, как документы будут у военнообязанного в руках.

Документов на опеку военнообязанный так и не увидел, а деньгами в размере 144 тысяч гривен довольные мошенники распорядились по собственному усмотрению.

Обоим преступникам правоохранители сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 190 (мошенничество) УК Украины. Им грозило наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Однако обоих освободили от наказания и возложили обязанности, предусмотренные п.1,2 ч.1, п.2 ч.3 ст.76 УК Украины, а именно: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

Напомним, недавно мы писали, что на Днепропетровщине мужчина украл карточку у знакомого и 2 недели жил на чужие средства.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине мошенники пообещали военнообязанному попечительство над чужими детьмиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине мошенники пообещали военнообязанному попечительство над чужими детьмиРусский

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