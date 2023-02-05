На Днепропетровщине Mercedes врезался в дерево: водителя заблокировало в салоне

Сегодня, 5 февраля, в 06:27 на линию «101» сообщили об аварии, которая произошла вблизи поселка Одаровка Каменского района.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на автодороге М-30 «Знаменка-Луганск-Изварино» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes Vito.

Предварительно, водитель транспортного средства не справился с управлением и врезался в дерево. Водителя заблокировало в салоне авто. Его доставали спасатели с помощью специального аварийно-спасательного инструмента. Пострадавшего госпитализировали.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле театра оперы и балета произошла авария (ВИДЕО).

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