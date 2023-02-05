На Днепропетровщине Mercedes врезался в дерево: водителя заблокировало в салоне

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на автодороге М-30 «Знаменка-Луганск-Изварино» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes Vito.
Предварительно, водитель транспортного средства не справился с управлением и врезался в дерево. Водителя заблокировало в салоне авто. Его доставали спасатели с помощью специального аварийно-спасательного инструмента. Пострадавшего госпитализировали.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле театра оперы и балета произошла авария (ВИДЕО).
Читайте также:
Автор:
Как прошла ночь в Днепропетровской области, рассказал Николай Лукашук, председатель…
Сегодня, 5 февраля, в Днепре и области не будут выключать…
В субботу, 4 февраля, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого,…
В субботу, 4 февраля, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого,…
В воскресенье, 5 февраля, некоторые жители остались без воды.
В Днепре на жилом массиве Северный возле мусорных баков заметили лошадь.
Сегодня, 5 февраля, около 8:20 российские военные нанесли двумя ракетами С-300 удар по Киевскому району Харькова.
Февраль начался одновременно со вспышкой на Солнце, которая ударила по магнитному полю Земли.
Важная информация!
Как прошла ночь в Днепропетровской области, рассказал Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.
Сегодня, 5 февраля, в Днепре и области не будут выключать свет до 16:00.
Одевайтесь теплее, друзья!
Волонтеры Кривого Рога Днепропетровской области организовали благотворительную акцию "Гривна Победы", чтобы помочь бойцам ВСУ.
В субботу, 4 февраля, Украина разорвала двустороннее соглашение с государством-террористом Россией о сотрудничестве в сфере исследования и использования космоса в мирных целях. Это произошло спустя почти 27 лет после его заключения.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!