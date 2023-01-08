Морозы до минус 12: прогноз погоды в Днепре на 8 января

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре утренние тучи быстро исчезнут, и с середины дня будет держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха -12°. К обеду столбики термометра будут показывать до -7°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

В Днепре завтра будут морозы.

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