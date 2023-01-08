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Морозы до минус 12: прогноз погоды в Днепре на 8 января

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Морозы до минус 12: прогноз погоды в Днепре на 8 января

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре утренние тучи быстро исчезнут, и с середины дня будет держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха -12°. К обеду столбики термометра будут показывать до -7°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 8 января:

  • Если в этот день будет вьюга и мороз, то лето будет холодным.
  • Если в печи горит белое, а не красное пламя, то скоро потеплеет.
  • Если после заката небо окрашивается в красный цвет, жди лютых морозов.
  • Северный ветер в этот день принесет с собой холод и стужу.
  • Солнечное и ясное утро 8 января – к хорошему урожаю проса.
  • Если слышно пение зяблика – скоро будет оттепель.
  • Если вороны собираются в стаи и кружатся, то скоро будет вьюга.

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Новости Днепра про Морозы до минус 12: прогноз погоды в Днепре на 8 январяУкраїнська Новости Днепра про Морозы до минус 12: прогноз погоды в Днепре на 8 январяРусский

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