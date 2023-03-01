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Мэр Днепра рассказал о дальнейшей работе с разрушенной частью дома на Победе

Сегодня 15:16
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В многоэтажке на Победе, куда 14 января россияне попали ракетой Х-22, завершен базовый этап восстановления.

Новости Днепра про Мэр Днепра рассказал о дальнейшей работе с разрушенной частью дома на Победе

«С первой минуты, когда в 118-й дом на жилмассиве Победа попала российская ракета, наши коммунальщики начали работать и восстанавливать то, что было разрушено взрывом», — сказал Борис Филатов.

Новости Днепра про Мэр Днепра рассказал о дальнейшей работе с разрушенной частью дома на Победе

Уже в течение первой недели после трагедии в неповрежденные 16 подъездов вернули воду, отопление, свет и газ. Затем запустили лифты. Мэр Днепра отметил, что в первом подъезде 5-го корпуса для установки ожидают лифт, который вызвалась приобрести частная компания «Новая Почта», и поблагодарил ее за инициативу.

Сейчас в квартирах, где специалисты подтвердили безопасность пребывания, вставили уже 1322 окна и сделали откосы.

«Сделали замеры, а затем десять дней – и окна готовы всем сразу. Молодцы. Это какое количество, а все отремонтировали, поставили. Даже откосы. Все утеплили. Вот все в подъездах — тоже не было ни одного окна. Бригады так оперативно разделились по квартирам и слаженно так (работали, — ред.)», — рассказала жительница одного из блоков Инна. Женщина также заметила: несмотря на то, что в квартирах до сих пор чувствуется вонь сгоревшего топлива российской ракеты, вернуться к уцелевшему жилью захотели почти все жители.

В домах, которые пока стоят без хозяев, выбитые стекла коммунальщики затянули пленкой. Но если жильцы захотят вернуться, по восстановлению окон им нужно будет обратиться в «Жилсервис-14».

Следующий этап работ будет зависеть от заключения технических экспертов и строителей. Именно они должны определить, как безопасно демонтировать остатки двух уничтоженных подъездов ракетой, а остальные блоки — укрепить и утеплить.

Ожидается, что окончательное решение будет озвучено через три месяца. Оно будет базироваться, в частности, на исследованиях почвы, пробы которой уже отняты, и других расчетах, которые определят выносливость конструкций. О начале демонтажа людей сообщат заранее.

Как известно, удар российской ракеты унес жизни 46 человек. Наголову было разрушено 63 квартиры, которые находятся в двух подъездах над тамошней амбулаторией. Еще десятки домов получили повреждения.

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что город продолжает поддерживать всех, кому это нужно. Мэрия имеет согласованный механизм выплат материальной помощи пострадавшим. Соответствующие предписания уже формируются.

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