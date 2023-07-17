Мэр Днепра прокомментировал вопросы бронирования мест на кладбищах

Сегодня мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что в городе тестируют электронную систему резервирования могил. В течение нескольких часов на сайте горсовета появилось несколько тысяч одновременных запросов на кладбищенскую бронь.

Так, мэр отметил, что чисто статистически реальная потребность составляет всего несколько десятков заявок в день и ответил на наиболее актуальные вопросы.

Первый. «Можно ли забронировать несколько могил, а потом их продавать?»

Нет, нельзя. Система действует как «одно свидетельство о смерти – одно место».

И нет, другое от оплаченной фамилии, тоже не работает. За кого заплатили – того, простите, и похоронят.

Позже мы планируем сделать, чтобы на одно свидетельство можно было зарезервировать два участка – например, если речь идет о пожилых супругах.

…

Следующее. «Почему нельзя оплатить место сейчас и хранить его за собой?»

Электронное резервирование мест на кладбищах работает по принципу покупки билетов на поезд или в кинотеатр.

Если кто-то оплатил и в течение недели не принес свидетельство и не заказал погребение, место за ним не сохранится.

Потому что нынешнее законодательство не позволяет продавать места на кладбищах вперед – как это во всем цивилизованном мире.

Возможно, Верховная Рада изменит эти нормы. Увидим.

…

Третье. «Что делать тем, кто не может или не хочет оформлять все в электронном формате?»

Все можно сделать в ближайшем к вам ЦНАПе. Далее для заказа ритуальных услуг будут действовать эти два способа.

…

И четвёртый.

Мое любимое. «Зачем вы все так усложняете? Лучше просто постройте крематорий!»

Уважаемые «советчики», особенно те, которые живут на жилмассиве Тополь.

Мы обязательно просто построим крематорий сразу после того, как вы укажете место для его расположения.

Такое, чтобы нравилось всем жителям нашего большого города.

Потому что я напомню, что в далеком 2017 году у нас были планы на такое строительство.

Со всеми европейскими нормами и технологиями безопасности для окружающей среды.

Но жители жилмассива Тополь сказали свое решительное «нет».

Потому что крематорий это очень хорошо.

Но не у них.

Так же, как, по мнению жителей Победы, спортивная база для людей с инвалидностью рядом с ними тоже не место.

А по советам актива Приднепровска, частные спортивные школы и стадионы должны существовать скорее в сферическом вакууме, но только не у них на жилмассиве.

…

Поэтому жду в комментариях взвешенные предложения от тех, кто знает, как делать все лучше.

Отправляйте лучшие локации для крематория, дискутируйте друг с другом, ищите консенсус.

Потому что все-таки «очень просто», — написал Борис Филатов в своем телеграмм-канале.