Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Мэр Днепра прокомментировал вопросы бронирования мест на кладбищах

Сегодня 22:18
просмотров

Сегодня мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что в городе тестируют электронную систему резервирования могил. В течение нескольких часов на сайте горсовета появилось несколько тысяч одновременных запросов на кладбищенскую бронь.

Новости Днепра про Мэр Днепра прокомментировал вопросы бронирования мест на кладбищах

Так, мэр отметил, что чисто статистически реальная потребность составляет всего несколько десятков заявок в день и ответил на наиболее актуальные вопросы.

Первый. «Можно ли забронировать несколько могил, а потом их продавать?»
Нет, нельзя. Система действует как «одно свидетельство о смерти – одно место».
И нет, другое от оплаченной фамилии, тоже не работает. За кого заплатили – того, простите, и похоронят.
Позже мы планируем сделать, чтобы на одно свидетельство можно было зарезервировать два участка – например, если речь идет о пожилых супругах.

Следующее. «Почему нельзя оплатить место сейчас и хранить его за собой?»
Электронное резервирование мест на кладбищах работает по принципу покупки билетов на поезд или в кинотеатр.
Если кто-то оплатил и в течение недели не принес свидетельство и не заказал погребение, место за ним не сохранится.
Потому что нынешнее законодательство не позволяет продавать места на кладбищах вперед – как это во всем цивилизованном мире.
Возможно, Верховная Рада изменит эти нормы. Увидим.

Третье. «Что делать тем, кто не может или не хочет оформлять все в электронном формате?»
Все можно сделать в ближайшем к вам ЦНАПе. Далее для заказа ритуальных услуг будут действовать эти два способа.

И четвёртый.
Мое любимое. «Зачем вы все так усложняете? Лучше просто постройте крематорий!»
Уважаемые «советчики», особенно те, которые живут на жилмассиве Тополь.
Мы обязательно просто построим крематорий сразу после того, как вы укажете место для его расположения.
Такое, чтобы нравилось всем жителям нашего большого города.
Потому что я напомню, что в далеком 2017 году у нас были планы на такое строительство.
Со всеми европейскими нормами и технологиями безопасности для окружающей среды.
Но жители жилмассива Тополь сказали свое решительное «нет».
Потому что крематорий это очень хорошо.
Но не у них.
Так же, как, по мнению жителей Победы, спортивная база для людей с инвалидностью рядом с ними тоже не место.
А по советам актива Приднепровска, частные спортивные школы и стадионы должны существовать скорее в сферическом вакууме, но только не у них на жилмассиве.

Поэтому жду в комментариях взвешенные предложения от тех, кто знает, как делать все лучше.
Отправляйте лучшие локации для крематория, дискутируйте друг с другом, ищите консенсус.
Потому что все-таки «очень просто», — написал Борис Филатов в своем телеграмм-канале.

Читайте также:

Новости Днепра про Мэр Днепра прокомментировал вопросы бронирования мест на кладбищахУкраїнська Новости Днепра про Мэр Днепра прокомментировал вопросы бронирования мест на кладбищахРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Весь день будет ясно и солнечно: прогноз погоды в Днепре на 17 июля
Новости Днепра
Сегодня 06:15
Весь день будет ясно и солнечно: прогноз погоды в Днепре на 17 июля

Зонт сегодня не понадобится!

Погода на 16 июля: в Днепре будет ясно и достаточно жарко
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 16 июля: в Днепре будет ясно и достаточно жарко

Зонт сегодня не понадобится!

Погода на 15 июля: в Днепре ясно и без осадков
Новости Днепра
15.07.2023 06:15
Погода на 15 июля: в Днепре ясно и без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

60% уже с работой: Днепр активно помогает переселенцам в трудоустройстве
Новости Днепра
14.07.2023 18:11
60% уже с работой: Днепр активно помогает переселенцам в трудоустройстве

Днепр продолжает активно помогать вынужденным переселенцам с трудоустройством.

Последние новости

Завтра утром добавят вагоны к поездам из Днепра во Львов
Завтра утром добавят вагоны к поездам из Днепра во Львов

"Укрзалізниця" добавляет дополнительные вагоны к поездам в/из Днепра.

Сегодня 22:49
просмотров
В Днепре на мосту противотанковый еж навсегда остановил мотоциклиста
В Днепре на мосту противотанковый еж навсегда остановил мотоциклиста

21-летний водитель «Honda CB400SF» во время движения по Южному мосту в сторону улицы Гаванской не справился с управлением и въехал в противотанкового ежа. При падении мужчина распорол себе живот и скончался на месте ДТП.  Все обстоятельства аварии устанавливали правоохранители.  Источник: «Днепр…

Сегодня 22:00
2
просмотров
На Днепропетровщине в результате ракетной атаки повреждены дома
На Днепропетровщине в результате ракетной атаки повреждены дома

Российская армия 17 июля нанесла ракетный удар по Днепропетровщине, повреждены несколько жилых домов.

Сегодня 21:15
4
просмотров
В Новомосковске горел жилой дом: подробности
В Новомосковске горел жилой дом: подробности

Сегодня днем, 17 июля, в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании дома, расположенного в переулке Аграрного города Новомосковск.

Сегодня 20:30
2
просмотров
В течение суток рф нанесла 5 ракетных ударов из ЗРК С-300
В течение суток рф нанесла 5 ракетных ударов из ЗРК С-300

Украинские военные продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также уничтожили два вражеских "Солнцепека". Россияне же пытаются наступать на Донбассе и под Купянском в Харьковской области.

Сегодня 19:45
4
просмотров
В Днепре на проспекте Леси Украинки женщина попала под колеса трамвая
В Днепре на проспекте Леси Украинки женщина попала под колеса трамвая

Трамвай сбил женщину В Днепре на проспекте Леси Украинки.

Сегодня 19:15
3
просмотров
Ситуация сложная: оккупанты продолжают минировать ЗАЭС, — «Энергоатом»
Ситуация сложная: оккупанты продолжают минировать ЗАЭС, — «Энергоатом»

"Энергоатом" регулярно получает сообщения о минировании Запорожской атомной электростанции российскими оккупантами. Ситуация на АЭС остается сложной.

Сегодня 18:45
4
просмотров
На трассе Днепр — Харьков произошло смертельное ДТП: тело пассажира зажало в автомобиле
На трассе Днепр — Харьков произошло смертельное ДТП: тело пассажира зажало в автомобиле

В понедельник, 17 июля, на трассе Днепр - Харьков произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков.

Сегодня 17:55
3
просмотров
Когда повысят тариф на воду: как экономить и во сколько это обойдется в Днепре
Когда повысят тариф на воду: как экономить и во сколько это обойдется в Днепре

Пока что повышение тарифов на воду в Украине отложили на неопределенный срок. Но платить больше все же придется. Для того, чтобы тратить меньше воды, и как следствие, экономить на оплате коммуналки нужно готовится уже сейчас.

Сегодня 17:14
5
просмотров
В Днепре пьяный водитель за одну ночь совершил два ДТП
В Днепре пьяный водитель за одну ночь совершил два ДТП

В Днепре водитель за несколько часов совершил несколько ДТП.

Сегодня 17:00
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх