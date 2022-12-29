Мэр Днепра о ракетном ударе и ситуации в городе: «Надеемся, что не будет следующей волны обстрелов»

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал очередной российский террор и рассказал о ситуации в городе.
Почему не пишу, не информирую, спросите вы? А что писать? Когда другие руководители (а скорее их пиар-менеджеры) в 10500 раз сообщили: «Перейдите в бомбоубежища, соблюдайте правила «двух стен», ничего не фотографируйте и т.д.» Да люди не дураки, сами все знают без начальников. Работаем. Где-то на генераторах. Начинаем разгонять системы после отключения. Есть проблемы с водоснабжением в горной части города. Надеемся, что не будет следующей волны обстрелов, – написал Борис Филатов.
И добавил:
Всегда и всякий раз то, что еще нужно писать снова и снова. Слава ПВО! Слава ВСУ!
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