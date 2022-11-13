Мэр Днепра о дискуссиях о елке: «Ракета не полетит туда, где сияет светодиодный олень»

Борис Филатов прокомментировал реакцию людей на установку новогодней елки. В своем телеграм-канале он заявил, что хотел бы создать хотя бы немного праздничного настроения для детей. Но добавил, что после такой волны хайпа склоняется к тому, что, скорее всего, торжеств в городе не будет.
Полный оригинальный текст поста приведен ниже:
Отже, друзі, продовжуємо нашу палку дискусію щодо новорічних свят.
Пристрасті вирують зі вчорашнього вечора, і серед понад тисячу коментарів відповісти кожному просто неможливо. Тим більше, що я не побачив ще ЖОДНОГО раціонального аргументу.
Тому наведу декілька загальних тез тут.
…
Перше. Надто багато з екзальтованих коментаторів і коментаторок, яких обурили якісь страшні «манпуляції над дітьми», не зізнаються, що в них або взагалі немає малечі.
Або вона давно виросла з віку вуличних ялинок.
Їм просто подобається перекручувати все сказане. Бо казати про «маніпуляції» — це гарна і вигідна позиція.
Вища навіть за думку більшості батьків, які хочуть своїм дітям трохи свята.
Просто, коли з вами радяться, спробуйте не спотворювати сенсу сказаного, і не кидатися зі звинуваченнями на своїх співрозмовників.
Треба чути одне одного. А не сперечатися лише задля того, щоб посперечатися.
…
Друге. Ви всі знаєте, як багато наше Місто робить для допомоги ЗСУ.
За ваши же кошти!
Скільки сотень автівок ми відправили на фронт.
Скільки техніки та спорядження. І просто завтра передамо нашим хлопцям чергові пів сотні дронів.
Але не про це.
У мене є багато друзів серед військових.
А в них є свої сім’ї і є маленькі діти. То абсолютною більшістю хлопці з ЗСУ хочуть, щоб Дніпро без розмаху, але святкувало.
Це до відома тих, хто сидить в глибокому тилу в теплій оселі, але роздає поради геополітичного масштабу.
…
Третє. Припиніть писати бозна-що про зайві витрати.
Усі «шарики-ліхтарики» давно були куплені за кошти місцевого бюджету.
У цьому легко пересвідчитися.
А для всіх прибічників знаменитого «краще б ви замість отого зробили оце» я маю унікальну пропозицію. Візьміть всі ці комунальні гірлянди, підіть і продайте їх.
На базарі.
Якщо серйозно, то найогидніше читати неоковирні брехні і бруд про «списування» коштів.
Не плодіть дурощі привселюдно.
Коли знаєте, як треба робити, то балотуйтеся в депутати.
Записуйтесь в політичні партії.
Йдіть працювати на адміністративні посади.
Дійте на благо територіальної громади.
Щоб ваша мудрість була не лише на язиці, а й втілювалась у більш реальних площинах.
Бо за останні вісім років мені страх як обридло отримувати хитромудрі поради, вказівки і одкровення.
Бо «Страна Совєтов» ніколи так і не помре.
…
Четверте. Не впадайте в розмірковування про безпекові аспекти, якщо ви в цьому не надто тямите.
Ракета запускається як програмно-апаратний комплекс. Він наводиться за супутниковими координатами.
А не туди, де засяяв світлодіодний олень!!!
І будь-яка площа в місті взимку збере людей не більше, ніж щовихідних ходить розважатися у великі ТРЦ.
…
П’яте. Узагальнююче.
Після такої хвилі хайпу, я схиляються до думки, що ніяких святкувань в Місті не буде.
Взагалі.
Хоча й хотілося б створити бодай трохи святкового настрою для дітей.
Але ж хайпожери різного штибу потім
лаятимуть і клястимуть мене роками.
А життя в постійних прокльонах від тих, хто ні на що більше не здатний, воно, знаєте, дещо втомлює.
…
Тим не менш, друзі, наші передноворічні обговорення тривають. Часу ще вдосталь.
Давайте просто не витрачати час одне одного на не дуже слушні поради.
За своє довге і різноманітне професійне життя я був журналістом і юристом, підприємцем та депутатом парламенту. Працював на держслужбі, врешті став мером.
Але ніколи я ні до кого не ліз і не лізу зі своїми повчаннями.
Не розповідаю вчителям, слюсарям чи водіям як їм працювати.
Не даю непроханих настанов енергетикам чи військовим на передовій.
Колегам-мерам з інших міст чи чиновникам у столиці.
Навіть будучі доктором політичних наук і вже майже професором.
…
Бо, як-то кажуть, «п@здіти — не мішки носити» (с).
Перепрошую.
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