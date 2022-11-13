Мэр Днепра о дискуссиях о елке: «Ракета не полетит туда, где сияет светодиодный олень»

Більшість дніпрян проти встановлення новорічної ялинки у Дніпрі в цьому році.

Борис Филатов прокомментировал реакцию людей на установку новогодней елки. В своем телеграм-канале он заявил, что хотел бы создать хотя бы немного праздничного настроения для детей. Но добавил, что после такой волны хайпа склоняется к тому, что, скорее всего, торжеств в городе не будет.

Полный оригинальный текст поста приведен ниже:

Отже, друзі, продовжуємо нашу палку дискусію щодо новорічних свят.

Пристрасті вирують зі вчорашнього вечора, і серед понад тисячу коментарів відповісти кожному просто неможливо. Тим більше, що я не побачив ще ЖОДНОГО раціонального аргументу.

Тому наведу декілька загальних тез тут.

…

Перше. Надто багато з екзальтованих коментаторів і коментаторок, яких обурили якісь страшні «манпуляції над дітьми», не зізнаються, що в них або взагалі немає малечі.

Або вона давно виросла з віку вуличних ялинок.

Їм просто подобається перекручувати все сказане. Бо казати про «маніпуляції» — це гарна і вигідна позиція.

Вища навіть за думку більшості батьків, які хочуть своїм дітям трохи свята.

Просто, коли з вами радяться, спробуйте не спотворювати сенсу сказаного, і не кидатися зі звинуваченнями на своїх співрозмовників.

Треба чути одне одного. А не сперечатися лише задля того, щоб посперечатися.

…

Друге. Ви всі знаєте, як багато наше Місто робить для допомоги ЗСУ.

За ваши же кошти!

Скільки сотень автівок ми відправили на фронт.

Скільки техніки та спорядження. І просто завтра передамо нашим хлопцям чергові пів сотні дронів.

Але не про це.

У мене є багато друзів серед військових.

А в них є свої сім’ї і є маленькі діти. То абсолютною більшістю хлопці з ЗСУ хочуть, щоб Дніпро без розмаху, але святкувало.

Це до відома тих, хто сидить в глибокому тилу в теплій оселі, але роздає поради геополітичного масштабу.

…

Третє. Припиніть писати бозна-що про зайві витрати.

Усі «шарики-ліхтарики» давно були куплені за кошти місцевого бюджету.

У цьому легко пересвідчитися.

А для всіх прибічників знаменитого «краще б ви замість отого зробили оце» я маю унікальну пропозицію. Візьміть всі ці комунальні гірлянди, підіть і продайте їх.

На базарі.

Якщо серйозно, то найогидніше читати неоковирні брехні і бруд про «списування» коштів.

Не плодіть дурощі привселюдно.

Коли знаєте, як треба робити, то балотуйтеся в депутати.

Записуйтесь в політичні партії.

Йдіть працювати на адміністративні посади.

Дійте на благо територіальної громади.

Щоб ваша мудрість була не лише на язиці, а й втілювалась у більш реальних площинах.

Бо за останні вісім років мені страх як обридло отримувати хитромудрі поради, вказівки і одкровення.

Бо «Страна Совєтов» ніколи так і не помре.

…

Четверте. Не впадайте в розмірковування про безпекові аспекти, якщо ви в цьому не надто тямите.

Ракета запускається як програмно-апаратний комплекс. Він наводиться за супутниковими координатами.

А не туди, де засяяв світлодіодний олень!!!

І будь-яка площа в місті взимку збере людей не більше, ніж щовихідних ходить розважатися у великі ТРЦ.

…

П’яте. Узагальнююче.

Після такої хвилі хайпу, я схиляються до думки, що ніяких святкувань в Місті не буде.

Взагалі.

Хоча й хотілося б створити бодай трохи святкового настрою для дітей.

Але ж хайпожери різного штибу потім

лаятимуть і клястимуть мене роками.

А життя в постійних прокльонах від тих, хто ні на що більше не здатний, воно, знаєте, дещо втомлює.

…

Тим не менш, друзі, наші передноворічні обговорення тривають. Часу ще вдосталь.

Давайте просто не витрачати час одне одного на не дуже слушні поради.

За своє довге і різноманітне професійне життя я був журналістом і юристом, підприємцем та депутатом парламенту. Працював на держслужбі, врешті став мером.

Але ніколи я ні до кого не ліз і не лізу зі своїми повчаннями.

Не розповідаю вчителям, слюсарям чи водіям як їм працювати.

Не даю непроханих настанов енергетикам чи військовим на передовій.

Колегам-мерам з інших міст чи чиновникам у столиці.

Навіть будучі доктором політичних наук і вже майже професором.

…

Бо, як-то кажуть, «п@здіти — не мішки носити» (с).

Перепрошую.