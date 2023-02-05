Легкоатлетка из Днепра с рекордом торжествовала на соревнованиях во Франции

Спортсменка из Днепра Ярослава Магучих с рекордом одержала победу на турнире во французском Валь-де-Рее.

Вчера, 4 февраля, во французском Валь-де-Рее состоялся турнир серии World Athletics Indoor Tour Silver по прыжкам в высоту.

Победу одержала украинка Ярослава Магучих. Девушка торжествовала с рекордом турнира. Спортсменка показала результат 1,95 м. Высота 2,01 м не поддалась украинке с трех попыток.

Еще одна украинка Юлия Левченко показала результат 1,84 м и заняла третье место. Она уступила серебряному призеру Урте Байкштите из Литвы по количеству попыток.

Отметим, Ярослава выиграла свой четвертый турнир в зимнем сезоне. Для Юлии – это был дебютный международный старт.

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