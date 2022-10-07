Кто такой Василий Корниенко в честь которого переименовали улицу в Днепре

Василий Корниенко родился 155 лет назад в поселке Мануйловка, который со временем вошел в состав Днепра. Окончил Екатеринославское реальное училище, стал поэтом, художником и иллюстратором.
В 1885 году прошла его первая выставка рисунков, молодого художника заприметил тогдашний вице-губернатор и предложил земству материально поддержать обучения для Василия Корниенко в академии искусств.
Корниенко стал первым иллюстратором поэмы Котляревского «Энеида». Юбилейное издание в стихах было выдано в 1903 году, оно же содержало различные рисунки художника из Днепра. В планах у Василия Корниенко также была серия работ для иллюстрации издания «Кобзаря» Тараса Шевченко, но реализовать идею он не успел.
Также художник создавал картины и рисунки на темы украинских народных дум, среди которых: «Казак Голота и татарин», «Вернулся», «Перед поединком». Его рисунками проиллюстрированы работа Адриана Кащенка «Басурманская неволя», «Рассказ о Славном Войске Запорожском».
Для «Энеиды» Котляревского Корниенко хотел сделать 20 рисунков, но успел только 10. Работать мешал лейкоз, и после двух тяжелых операций он умер.
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